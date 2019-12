Un incendie cause des dommages considérables à une ferme laitière de Coaticook

Les pompiers ont rapidement pu éteindre le brasier qui se serait déclaré en raison d’un problème électrique.

Quand on est arrivé, on voyait de la fumée au loin. La fumée était concentrée plus vers l’entrée électrique de la ferme. On prétend que le début d’incendie aurait commencé par là , décrit Benoit sage, directeur de la régie incendie de Coaticook.

L’action rapide des pompiers a permis d’éviter la propagation de l’incendie qui a pu être confiné à son point de départ, explique Benoit Sage.

L’incendie n’a pas fait de blessé. Toutefois, les 150 vaches laitières de la ferme ont été incommodées par la fumée qui s’est engouffrée dans le comble de l’étable. Un vétérinaire a été appelé à se rendre sur les lieux pour évaluer leur état de santé et déterminer si certaines bêtes devraient être euthanasiées.

Une enquête sera menée afin de déterminer les causes exactes derrière cet incendie.