Pas question de remplacer la prison de Dauphin pour l’instant, dit le ministre

« Ça ne fait pas partie de nos plans dans un avenir rapproché », soutient le ministre Cliff Cullen. « Nous avons l’espace nécessaire pour s’occuper de nos prisonniers dans nos établissements actuels. »

La construction avait pourtant été annoncée par le gouvernement néo-démocrate en 2013 et la Ville de Dauphin avait offert un terrain. À leur arrivée au pouvoir, en 2016, les conservateurs avaient également indiqué que l’établissement était toujours dans le plan d’investissement de la province.

Un appel d’offres de l’époque évoque la construction d’un établissement de 180 lits afin de soulager les prisons de Brandon et Le Pas. Celui-ci n’est plus nécessaire, juge le ministre, expliquant son choix par une baisse du nombre de détenus.

Une mort liée au bâtiment vieillissant, dit un rapport

Un rapport publié cette semaine à propos du suicide par pendaison d’un détenu en 2016 souligne pourtant la conception dépassée lorsqu’on la compare à celle des huit autres prisons provinciales du Manitoba.

Selon l’auteure du rapport, la juge Christine Harapiak, la conception des grilles de ventilation du bloc sanitaire ont facilité la pendaison. Le rapport souligne également l’impossibilité, pour les gardes, d’avoir un oeil sur les détenus incarcérés provisoirement.

Des changements ont déjà été apportés à la configuration de la prison de Dauphin, notamment afin d’offrir de désenclaver les salles de bain du secteur des détentions provisoires. Un système de surveillance par vidéo a également été installé.

La juge recommande également le remplacement des grilles de ventilation par des grilles dites sécuritaires.

Le syndicat des employés de l’établissement croit toutefois que plus de travaux sont nécessaires afin d’assurer la sécurité des détenus.

« Le bâtiment languit d’être rénové », confie la présidente du Syndicat des employés gouvernementaux et généraux du Manitoba (MGEU), Michelle Gawronsky. « C’est le plus gros employeur de la ville [et] ceux qui y travaillent ont le droit d’en connaître l’avenir. »

Le ministre dit être conscient de l’âge de l’établissement

« C’est une infrastructure vieillissante », reconnaît le ministre. « On sait qu’il y a des problèmes liés à l’accès au palais de justice et on tente d’y remédier. »

Elle ajoute que l’augmentation de la capacité des prisons pourrait s’avérer nécessaire si le gouvernement va de l’avant avec sa promesse de s’attaquer à la criminalité.

Avec les informations de Riley Laychuk