Un couple de Trois-Rivières cité à procès pour séquestration

Marie-Jeanne Côté et Guy Boileau sont accusés d'avoir séquestré deux personnes âgées entre septembre 2014 et juin 2018.

Après le test de l'enquête préliminaire, la juge Guylaine Tremblay a déterminé que la preuve de la Couronne était suffisante, mais pas sur tous les chefs d'accusations.

Les suspects font aussi l'objet d'une accusation de voies de fait à l'endroit d'une des présumées victimes. Marie-Jeanne Côté est également accusée de menaces.

Marie-Jeanne Côté et Guy Boileau clament leur innocence. Leur avocat, Me Maurice Biron, compte bien les défendre. Je suis heureux que la moitié des chefs d'accusation aient été abandonnés. Je pense qu'au procès mes clients vont pouvoir témoigner et rétablir les faits , avance l'avocat de la défense.

De son côté, la procureure de la Couronne n'a pas souhaité émettre de commentaires à ce stade des procédures, mais fait valoir que les principales accusations sont maintenues.

Les accusés ont choisi un procès devant juge seul, sans jury.