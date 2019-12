Des Sherbrookois plaident pour une nouvelle année plus verte

En chantant des cantiques de Noël, les membres du groupe écologiste ont occupé la rue pendant les feux rouges pour sensibiliser les passants à l’urgence climatique.

Le message, c’est qu’on est dans une crise climatique, on veut que les gens soient éveillés par rapport à ça, qu’ils comprennent que ça presse, que ça prenne des actions concrètes autant individuelles que du gouvernement. Louis-Philippe Trottier, coordonnateur Extinction Rebellion Sherbrooke

Temps des Fêtes plus écolo

Les militants profitent de l’approche du temps des Fêtes pour conscientiser le public à la consommation qui s’accentue au cours de cette période de l’année.

On dépense très facilement, rappelle Ariane Giroux, l’une des participantes à cette action. Noël c’est aussi une fête de bienveillance et d’amour et notre planète on veut aussi la sauver par bienveillance et c’est une invitation aux gens à nous suivre dans ce mouvement-là.

Un militant déguisé en personnage de Star Wars invite les passants à joindre le côté vert de la force. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Dans une ambiance festive, les participants affirment qu’ils ont voulu inciter le public à tenter de consommer de façon responsable durant les prochaines semaines.

Un mouvement en croissance

Le mouvement Extinction rébellion qui s’est fait connaître du grand public lorsque des militants montréalais ont bloqué le pont Jacques-Cartier en octobre. Depuis, des actions ont été réalisées à travers la province par plusieurs mouvements indépendants associés à ce groupe.

À Sherbrooke, il s’agit également de la troisième action à être réalisée depuis l’automne.

Selon Louis-Philippe Trottier, la croissance du mouvement sherbrookois se fait particulièrement sentir depuis l’action qui a été organisée au Carrefour de l’Estrie lors du vendredi fou. Des militants s’étaient couchés par terre devant le magasin H &M pour dénoncer la mode jetable.

Dès le début de l’année prochaine, le groupe entend poursuivre ses actions. Une campagne de socio financement a aussi été lancée pour acquérir du matériel permettant de poursuivre leurs actions militantes.