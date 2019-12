Regina veut modifier le trajet des trains de marchandises dans la ville

Après le déraillement du train du Canadien Pacifique le 9 décembre dernier, près de Lanigan, la question de la sécurité entourant le passage des trains de marchandises dans la ville est plus que jamais d’actualité.

Michael Fougere dit craindre un nouveau déraillement de train.

Afin de prévenir un nouvel accident dans la ville, la Ville Reine élabore actuellement un projet de déplacement des lignes de chemin de fer, notamment celles croisant la voie périphérique Ring Road.

Ce projet, qui pourrait s’élever à plus d’un milliard de dollars selon le maire, connaîtra une avancée notable l’année prochaine.

Nous travaillons cette année avec les concepteurs sur le coût de l’opération, et parlons avec le Canadien Pacifique et le Canadien National pour voir ce qu’ils en pensent. Nous devrions savoir en 2020 le coût et le concept de ce projet , poursuit-il.

Selon Denis Allard, président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, le projet est tout à fait réalisable.

Toutefois, dit-il, il faut aussi que le gouvernement fédéral mette en place des subventions pour éviter que la municipalité soit, à elle seule, obligée d’assumer le coût .

Le déplacement de ces lignes, qui devraient être déroutées au nord et à l’extérieur de la ville, revient dans les débats depuis plus d’un an au sein de la municipalité.

En mars 2018, le conseil municipal a adopté une motion déposée par le maire pour lancer une étude approfondie d'une délocalisation des lignes traversant la Ring Road.

Les passages à niveau, un détail crucial

La question des passages à niveau est un élément charnière de ce projet.

Tout d’abord, ces intersections où se croisent route et rails provoquent des embouteillages sur la voie périphérique de Regina, empruntée par plus de 60 000 automobilistes chaque jour.

Mais au-delà de ces bouchons de circulation, la sécurité des habitants est désormais la priorité de la Ville pour mettre de l'avant ce changement de lignes de chemin de fer.

Le président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, Denis Allard, soutient qu’un passage à niveau est l’un des endroits clés où un déraillement de train peut survenir, notamment pendant la période hivernale.

« Il y a un facteur de risques beaucoup plus élevé. Lorsque la température baisse sous 0, lorsqu'on atteint -15, -20 degrés, la glace qui est dans le passage à niveau se met à durcir. Et c'est tellement dur que ça remplit l'espace qui était prévu pour les essieux, et puis les trains peuvent dérailler à ce moment-là », affirme-t-il.