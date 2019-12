Le président français Emmanuel Macron a exhorté, samedi, les syndicats qui refusent de suspendre le mouvement de grève dans les transports durant les vacances de Noël de « faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles ».

L'intersyndicale menée par la Confédération générale du travail (CGT) et Force ouvrière, mais aussi la CFDT-Cheminots, ont rejeté toute idée de trêve pour les fêtes de fin d'année faute d'avancées, selon elles, de la part du gouvernement sur les modalités du futur système universel par points.

Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés, mais je crois qu'il est des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles , a estimé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au deuxième jour de sa visite en Côte d'Ivoire.

Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation ou l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes , a-t-il ajouté en réponse à une question sur le mouvement qui affecte les transports publics français depuis le 5 décembre.

Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement est à la tâche et sans relâche [...] à la disposition de chacune et chacun, chaque heure, chaque jour. Il n'y aura pas de trêve pour le gouvernement dans cette période , a-t-il souligné.

L'exécutif est aux côtés des Français, a-t-il aussi assuré, préoccupé d'améliorer avec les deux grandes entreprises publiques qui sont en charge de leurs déplacements et frappées par des mouvements de grève depuis plusieurs jours de répondre à leurs besoins .

Les choses sont en train de s'améliorer, des solutions ont été aménagées suite à nos demandes, en particulier pour les jeunes enfants qui voyageaient seuls, et nous continuerons d’œuvrer. Emmanuel Macron

La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) prévoient un trafic encore très perturbé dimanche. Un TGV sur deux en moyenne et un train Intercités sur quatre sont prévus, ainsi que 80 % de Ouigo. Un tiers des trains de Transport express régional (TER) seront assurés.

À la RATP, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement; toutes les autres seront fermées dimanche.

La SNCF, qui avait d'abord annoncé la suspension de son service permettant aux enfants de voyager seuls, a finalement annoncé vendredi que 14 TGV, avec des accompagnateurs, seraient affrétés dimanche pour 5000 enfants.