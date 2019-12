Ambiance de Noël : une démarche réfléchie dans les centres commerciaux

Les décorations des Fêtes du centre commercial ont été imaginées dès le mois de juillet par l’artiste nord-côtier René Côté, qui s’occupe de leur conception depuis plus d’une vingtaine d’années.

On se rencontre pendant l’été et on regarde différentes thématiques, explique la coordonnatrice marketing des Galeries montagnaises, Marie-Josée Beaudin. Je pars avec une idée et lui me pond un plan. On essaie de récupérer ce qu’on a déjà et de l’améliorer, parce qu’on ne veut pas toujours racheter des choses.

Marie-Josée Beaudin a déjà choisi le thème du décor pour Noël 2020. Photo : Radio-Canada

Même en récupérant certains éléments de décors des années précédentes, le centre commercial investit plusieurs milliers de dollars pour mettre ses clients dans l’ambiance des Fêtes.

En plus des décorations, l’établissement mise aussi sur la musique, la visite du Père-Noël, des ateliers de bricolage et l’emballage de cadeaux pour créer une expérience magique , affirme la coordonnatrice marketing des Galeries montagnaises.

Faire compétition au commerce en ligne

Selon Marie-Josée Beaudin, tous ces efforts visent à donner envie aux gens de se déplacer jusqu’au centre commercial.

On est en transition d’habitudes de consommation avec l’achat en ligne. On essaie de faire ça pour que les gens aient une expérience agréable. Ça les incite à venir et une fois qu’ils sont ici, c’est sûr qu’ils vont acheter un petit quelque chose. Marie-Josée Beaudin, coordonnatrice marketing des Galeries montagnaises

Plusieurs clients des Galeries montagnaises semblent effectivement être heureux de l’aspect festif du magasinage des Fêtes.

Ça met de l’ambiance et c’est le fun les petites musiques de Noël, souligne une cliente du centre commercial. Quand on magasine, on chante un peu.

En entrant ici, elle s’est mise à danser quand elle a entendu la musique, raconte une autre cliente en parlant de sa fille. Elle trouve ça super beau et on en profite nous aussi.

Alors que ces consommateurs en sont encore à compléter leurs achats de Noël, les Galeries montagnaises commencent déjà à réfléchir au prochain temps des Fêtes. Marie-Josée Beaudin indique qu’une thématique est déjà choisie pour les décors de l’an prochain.

Avec les informations de Laurence Royer