Des entreprises vont devoir répercuter la hausse du salaire minimum sur leurs clients

À compter du 1er mai prochain, le salaire minimum passera à 13,10 $ l'heure au Québec, en hausse de 60 ¢.

La nouvelle n'a pas surpris la propriétaire du Balthazar Café de Val-d'Or. Selon Isabelle Boutin, les employeurs se sont préparés à faire face à cette hausse.

Dans son cas, ses employés sont payés en dessus du salaire minimum. Par contre, elle s'attend à une augmentation des prix des services.

Ce n'est pas une surprise, on se prépare puis on est prêt à ça tranquillement pas vite, mais il ne faut pas se cacher que les clients vont devoir écoper un peu de cette hausse-là avec une augmentation du prix de vente c'est sûr et certain , mentionne la responsable.

Le propriétaire de l'hôtel Amosphère Jean-Pier Frigon sait que certains employeurs peuvent se montrer réticents à ce genre de décision.

Le vice-président de l'Association des hôteliers de l'Abitibi-Témiscamingue affirme que les entreprises ont intérêt à améliorer les conditions salariales de leurs employés.

Il y en a plusieurs qui pensent qu'on ne voudrait pas monter nos salaires parce qu'on ne peut pas montrer le coût de nos produits. Je pense que le réflexe n'est pas bon. Jean-Pier Frigon

Et comme Isabelle Boutin, il croit que les clients ne doivent pas être surpris de voir les prix des produits et services augmenter.

Mon avis personnel, il faut permettre à ces gens-là d'avoir un bon salaire et par contre il faut que nos clients puissent comprendre que le repas va coûter 50 sous ou un dollar de plus et que la chambre va coûter 50 sous ou un dollar de plus pour permettre de donner un salaire aux employé s, dit-il.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, les entreprises du commerce de détail auront de la difficulté à faire face à cette hausse.

Selon lui, une aide du gouvernement est nécessaire.

Si on veut maintenir le pouvoir d'achat, on n'a pas le choix d'augmenter le salaire minimum. Mais il faut être conscient qu’au niveau des entreprises de services principalement, commerce de détails, qui ont des difficultés actuellement, ce sont des coûts additionnels , affirme Jean-Claude Loranger.

Si on combine ça à la révision des normes du travail, on a augmenté le congé de paternité et maternité après l'augmentation de la régie des rentes, on met l’ensemble des coûts ensemble, pour les entreprises de commerce de détail et de services, c'est de plus en plus difficile. Éventuellement, c'est certain que ces entreprises vont devoir refiler la facture aux consommateurs, prévient le président de la Chambre de commerce.

Selon Québec, cette hausse profitera à 352 900 travailleurs dans la province.