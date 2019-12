Un avocat noir se joint à une enquête sur du racisme au sein d’un conseil scolaire

M. Richard se joint ainsi à l'avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme Ena Chadha et la membre du conseil d'administration du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur Suzanne Herbert qui ont été nommées en novembre.

Nous sommes déterminés à éliminer la discrimination sous toutes ses formes, et avec l'ajout de Shawn Richard, je suis certain que nous allons atteindre notre objectif, a déclaré le ministre Lecce dans un communiqué de presse.

La nomination de Shawn Richard survient après que de vives critiques aient été exprimées par des membres de la communauté et des intervenants concernant la nécessité d'avoir un examinateur noir indépendant qui peut contextualiser les expériences vécues qui sont partagées dans le cadre de l’enquête, et pour s'assurer qu'il y a une voix pour parler des façons spécifiques dont le racisme systémique touche les communautés noires.

Stephen Lecce avait annoncé le 27 novembre la nomination de deux personnes pour procéder à un examen immédiat du PDSB après des allégations de racisme anti-Noir dans les écoles du conseil scolaire.

Un rapport du conseil scolaire datant de 2016 avait révélé que de jeunes hommes noirs auraient subi des préjugés et du racisme dans les salles de classe du conseil scolaire du district de Peel.

Le ministre Lecce a déclaré que l'examen vise à répondre aux préoccupations concernant le racisme anti-Noir, l'équité et les questions liées à la gouvernance, au leadership et aux pratiques des ressources humaines au sein du conseil d'administration.

Nous voulons que les familles noires et ethnoculturelles de Peel et de partout en Ontario sachent que leur gouvernement est à l'écoute et fermement déterminé à améliorer l'équité et les opportunités pour leurs enfants. Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Les trois examinateurs travailleront en étroite collaboration avec le conseil scolaire et la communauté de Peel pour éclairer l'élaboration de recommandations à l'intention du ministre.

Entre-temps, le PDSB a déclaré qu'il se réjouit de travailler avec chacun des examinateurs alors qu'ils s'acquittent de leur mandat.