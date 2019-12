Un garçon de 5 ans apporte des couvertures et de la nourriture aux sans-abri

Je voulais que les personnes sans abri soient un peu plus joyeuses, et au chaud, comme nous, qui avons une maison , explique Hunter Backman, devant le dépôt de la mission Siloam, avec la plus grande simplicité. Un large sourire éclaire le visage de l'enfant. Sa petite soeur sourit, elle aussi.

À leurs côtés, leur mère ne peut retenir ses larmes. Je suis très fière d’eux , lâche Sina Barkman. Je suis très contente qu'à l’approche des fêtes, ils ne se concentrent pas seulement sur le nombre de jouets qu’ils vont recevoir.

C’est avec l’aide de ses parents et de sa petite soeur que le garçon a déposé les dons qu’il a récoltés en l’espace d’un mois. Hunter a demandé l’aide de tous ses proches : famille, amis et voisins.

Des dons en baisse

Cette aide tombe à point nommé pour la mission Siloam. Au temps des Fêtes, les besoins sont de plus en plus grands.

Cette année, les dons sont en baisse, nous ne savons pas pourquoi , explique le responsable des communications de Siloam Mission, Luke Thiessen. « La benne où nous rangeons les couvertures était vide ce matin. Alors, voir qu’un enfant se mobilise, c’est vraiment touchant. »

La famille de Hunter a aussi apporté des denrées non périssables. La mission Siloam compte sur la charité pour fonctionner.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny