Du répit pour les familles gatinoises aux prises avec l’insécurité alimentaire

Dans le secteur Pointe-Gatineau, c’est une vingtaine de bénévoles qui se sont affairés, samedi, à distribuer de la nourriture à 140 foyers.

Ça nous aide à faire un plus beau Noël , souligne Éric Caron, un père de trois enfants qui a reçu des denrées de la part de la Saint-Vincent-de-Paul.

Les paniers qui sont acheminés par les bénévoles sont cruciaux pour permettre aux bénéficiaires de passer à travers la fin d’année.

Jean Bouchard a participé activement à la distribution de paniers de Noël. Photo : Radio-Canada

Ça va permettre de les dépanner pour au moins deux semaines, parce que les banques alimentaires sont fermées pendant les Fêtes , remarque Jean Bouchard, l’un des bénévoles qui a pris part aux efforts de distribution.

C’est notre cadeau. Quand on voit ces sourires des familles, ça vaut la peine de se geler les doigts un peu. Jean Bouchard, bénévole

Malgré tous les efforts des organismes, l’insécurité alimentaire ne cesse de gagner du terrain. Selon Moisson Outaouais, 11 718 ont eu recours à de l’aide alimentaire chaque mois cette année, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2018.

Qui plus est, les organismes membres de Moisson Outaouais ont distribué 8000 repas et collations de plus en 2019 qu’en 2018.

Un modèle d’entraide à revoir

Face aux besoins qui ne cessent de croître, le président régional de la Société Saint-Vincent-de-Paul estime qu’il est grand temps de repenser les méthodes pour combattre l’insécurité alimentaire.

On fonctionne uniquement avec des bénévoles, on a une structure qui date depuis longtemps et il faut se remettre en question pour faire ça autrement , croit Alain Talbot.

Alain Talbot pense que les organismes devraient œuvrer ensemble pour mieux combattre l'insécurité alimentaire. Photo : Radio-Canada

Ce dernier pense qu’une réforme passe, entre autres, par une meilleure coordination des efforts sur le terrain.

Quand on travaille ensemble, les résultats sont plus grands que si on additionne chaque groupe qui travaille en silo. Alain Talbot, président régional de la Société Saint-Vincent-de-Paul

Il faudrait aussi, d’après M. Talbot, du financement des divers ordres de gouvernement. Un tel appui permettrait de mobiliser plus de personnel pour prendre le flambeau des bénévoles qui sont bien souvent plus âgés, observe M. Talbot.

Avec les informations de Yasmine Mehdi