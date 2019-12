Des superhéros pour prévenir les enlèvements d'enfants

Les organisateurs misent sur le fait que les superhéros constituent, selon eux, un bon vecteur de communication pour rejoindre les enfants.

Je pense que dans la tête d'un enfant, si c'est Batman ou l'homme-araignée qui lui dit : "Fais attention, reste à une bonne distance d'un inconnu", je pense que ça va s'inscrire dans le cerveau , croit le président de la Fondation Cédrika Provencher, Henri Provencher.

Des kiosques étaient aussi en place pour sensibiliser les parents. Le propriétaire de La ligue des héros et coorganisateur de l'événement, Didier Mercadal, souligne qu'il faut faire preuve de vigilance.

On s'est rendu compte dans ce qu'on fait, puisqu'on a la chance d'apparaître un petit peu partout, qu'il y a encore beaucoup de négligence de la part de certains parents. Ce n'est peut-être pas conscient. [...] Donc, on veut sensibiliser les gens à essayer d'éviter ça. [...]On ne doit pas vivre dans la peur. C'est comme une intempérie : quand il y a de la pluie, il faut se protéger. Alors c'est un petit peu l'idée , indique M. Mercadal.

Des superhéros ont sensibilisé les enfants samedi à la prévention des enlèvements. Photo : Radio-Canada

Les familles étaient très nombreuses à participer à l'événement qui offrait notamment des spectacles avec les princesses, des maquillages pour les enfants et des jeux gonflables.

Je pense que c'est un bon moyen et ça permet aussi d'expliquer aux enfants un petit peu plus, il y a des enfants un peu plus âgés et ça aborde le sujet plus facilement , estime une mère rencontrée sur place.

Plusieurs croient que le message risque d'être davantage écouté par les enfants, s'il vient de personnages qu'ils aiment, plutôt que leur parents.

L'événement a connu un tel succès que les organisateurs envisagent déjà de répéter l'expérience l'an prochain.

D'après un reportage de Sébastien Saint-Onge.