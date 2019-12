Le Club d'escalade le Rappel du Nord veut former de futurs champions

L'activité La Grimpe de Noël organisée par le Club d'escalade le Rappel du Nord a d'ailleurs attiré plusieurs personnes.

Les participants, petits et grands, sont invités à pratiquer de l'escalade du mur intérieur de l'école La Source de Rouyn-Noranda samedi après-midi.

Des moniteurs étaient présents pour donner quelques conseils et initier les nouveaux grimpeurs à cette activité.

Le président du club Samuel Frappier a remarqué un engouement pour l'escalade surtout que le sport est au programme des prochains Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo.

Il croit que la région devrait avoir un grimpeur pour la représenter dans différentes compétitions.

On travaille la dessus tranquillement. On aimerait ça, vu que c'est rendu aux olympiques, ça serait le fun que dans la région ont ait un représentant pour les compétitions au Québec ou au Canada. Le président du club Samuel Frappier

On est en discussions pour se dire comment on va s'organiser un peu plus pour ça puisque c'est quand même nouveau. En tour cas dans les prochains années, il va peut être avoir quelque chose en partenariat avec d'autres, on verra mais c'est sûr que ça sera intéressant d'avoir un athlète qui représentera l'Abitibi-Témiscamingue , dit Samuel Frappier

Le Club d'escalade a même bénéficié d'une subvention de 5000 $ pour installer de nouvelles prises sur le mur.