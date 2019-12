Hausse de l’achalandage dans les stations de ski

Les stations de ski de la province sont de plus en plus fréquentées durant la saison hivernale. Le centre de ski le Relais, à Lac-Beauport, constate d'ailleurs une hausse de sa clientèle.

Selon le dernier bilan de l'Association des stations de ski du Québec, l’achalandage a augmenté de 4,5 % en 2018-2019.

Selon la directrice générale du centre de ski Le Relais, Mélanie Morneau, cette hausse a débuté il y a trois ans. Les touristes sont nombreux et des Québécois tentent de faire du ski pour une première fois.

Ce sont des chiffres qui sont cohérents, on a vu une hausse, effectivement, ce n’est pas seulement dû au tourisme, c’est dû aussi aux efforts qui sont faits pour faire la promotion du ski auprès des nouveaux skieurs , précise-t-elle.

Hausse des investissements

La station de ski Le Relais est située à Lac-Beauport. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

L'Association des stations de ski du Québec ajoute que des investissements de 78 millions de dollars ont été injectés dans les infrastructures, soit trois fois plus que la moyenne des années précédentes.

Il y a deux ans, nous on a investi dans une nouvelle remontée. Les infrastructures, faut les entretenir. Fabriquer la neige aussi, il y a beaucoup d’investissements qui sont faits dans ce sens là, parce que si on n’avait pas la fabrication de la neige, on ne serait pas ouvert en ce moment , indique Mélanie Morneau.

Si la saison dernière la neige est arrivée très tôt, cette fois-ci elle est grandement attendue.

On fonctionne maintenant avec des pistes sur neige fabriquée, donc c’est une bonne qualité de glisse, mais les gens dans l’inconscient à Québec ne pensent pas qu’on est ouvert ou qu’on fabrique la neige , poursuit-elle.