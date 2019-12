Noëls verts ou en pleine tempête... Vous rappelez-vous?

L’Est-du-Québec a connu de nombreux Noëls blancs et quelques Noëls verts dans les dernières décennies. À partir des données d’Environnement Canada, nous avons retracé les temps des fêtes les plus enneigés et ceux où la neige n’était pas au rendez-vous au cours des 50 dernières années.

Les données présentées portent sur les années 1969 à 2018 en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

Gaspé

Près de 26 cm de neige sont tombés à la station météo de Gaspé le 25 décembre 1970, ce qui représente la plus importante tempête pour un jour de Noël dans les 50 dernières années. L’année 1966 s'en approche, avec 25 cm.

À deux autres reprises, la ville a reçu au moins 20 cm de neige un 25 décembre : en 1988 et en 2017.

Au lendemain de Noël, en 2017, les employés de la Ville de Matane ont eu fort à faire pour ramasser la neige tombée le 25 décembre. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

En ce qui concerne l’accumulation de neige au sol, les données historiques d’Environnement Canada ne sont disponibles qu’à partir de 1977 pour la station de Gaspé. Depuis cette année-là, c’est en 2013 qu’on a enregistré le plus de neige au sol le matin de Noël, avec 78 cm.

Le secteur a connu quatre Noëls verts depuis 1977 et huit 25 décembre sous la pluie depuis 1968, dont trois consécutifs entre 1984 et 1986.

En résumé : Plus grande accumulation de neige au sol le matin de Noël (depuis 1977) : 2013

Plus fortes précipitations de neige reçues un 25 décembre : 1970

Noëls verts : 1993, 2001, 2006 et 2018

Noëls sous la pluie : 1977, 1984, 1985, 1986, 1996, 2003, 2014 et 2016 Source : Environnement Canada

Îles-de-la-Madeleine

Aux Îles-de-la-Madeleine, le jour de Noël le plus enneigé des 50 dernières années remonte à 1970.

Cette année-là, il y avait 64 cm de neige au sol, selon les données d’Environnement Canada. C’est plus du double de la deuxième plus grande accumulation de neige en date du 25 décembre aux Îles-de-la-Madeleine, deux ans plus tard, en 1972, avec 30 cm de neige.

On remarque seulement trois autres années où plus de 15 cm se sont accumulés au sol à cette date, soit en 1974, en 1980 et en 2013.

De plus, les Noëls blancs ont été aussi nombreux que les Noëls verts dans l’archipel. On y compte en effet 24 années avec moins de 2 cm de neige au sol, et autant où l’accumulation était supérieure. Les données sont indisponibles pour 2002 et 2018.

La fréquence de ces Noëls verts a été particulièrement marquée dans les 25 dernières années. Depuis le 25 décembre 1993, les données climatiques indiquent que cela s’est produit 18 fois.

En résumé : Plus grande accumulation de neige au sol le matin de Noël : 1970

Plus fortes précipitations de neige reçues un 25 décembre : 1970

Noëls verts : 1973, 1979, 1981, 1982, 1984, 1990, 1993 à 1999, 2003 à 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 à 2016

Noël sous la pluie : 1982, 1985, 1986, 1995, 1996, 2001, 2003, 2005, 2008 et 2014 Source : Environnement Canada * Certaines données manquantes pour 2002 et 2018

Mont-Joli

D’après les données climatiques récoltées à la station météo de Mont-Joli, c’est en 1978 que la plus importante quantité de neige au sol a été enregistrée un matin du 25 décembre.

Cette année-là, 102 cm de neige s’y sont accumulés. Il s’agit de la seule fois depuis 1969 que la quantité de neige au sol a dépassé 80 cm le jour de Noël à cet endroit.

Les décorations de Noël du centre-ville de Rimouski sous la neige qui tombe (archives). Photo : Radio-Canada

Les années 1980 et 2013 complètent le podium des Noëls les plus enneigés à Mont-Joli, avec 80 cm et 79 cm, respectivement. C’est aussi en 2013 qu’est tombée la plus grande quantité de neige un 25 décembre, avec des précipitations de 16 cm.

On a connu quatre Noëls verts, où on a observé moins de 2 cm de neige au sol, et cinq Noëls pluvieux dans les 50 dernières années.

En résumé : Plus grande accumulation de neige au sol le matin de Noël : 1978

Plus fortes précipitations de neige reçues un 25 décembre : 2013

Noëls verts : 1996, 2001, 2003 et 2006

Noël sous la pluie : 1977, 1982, 1986, 2003 et 2014 Source : Environnement Canada

Sept-Îles

À la station météo de Sept-Îles, la plus grande accumulation de neige pour un 25 décembre remonte à 1980, avec 122 cm de neige au sol.

Loin derrière, les années 1976 et 1980 sont deuxième et troisième pour ce qui est des plus importantes quantités de neige accumulées le matin de Noël, avec 79 cm et 75 cm.

La plus grosse tempête de neige pour cette date remonte à 1988, avec 13 cm.

Si Sept-Îles n’a connu aucun 25 décembre avec moins de 2 cm de neige au sol depuis 1968, il a plu à trois reprises le jour de Noël.

Il faut toutefois noter que l’information est indisponible pour les 25 décembre 1992, 1993 et 2003 dans la base de données d’Environnement Canada, pour cette station météo.