La technologie GPS pour protéger les aînés avec des problèmes cognitifs

Après le décès de deux personnes atteintes d'Alzheimer , cette semaine, la technologie aurait-elle pu prévenir ces incidents? Alors que les objets sont de plus en plus connectés et tracés à la carte, la localisation par GPS pourrait offrir une avenue intéressante pour les personnes avec des problèmes cognitifs.

La ligne est toutefois mince entre l'autonomie et la sécurité des personnes âgées.

Il y a des situations où ça fonctionne bien, quand il y a des gens qui sont sur place, qui peuvent s'assurer chaque matin que la personne va mettre la technologie , indique le neurologue et post-doctorant en science de la réadaptation, Maxime Lussier.

Plusieurs localisateurs GPS demandent de créer de nouvelles habitudes, un défi pour les personnes atteintes d'Alzheimer.

Ce qui va avoir le plus de chance de fonctionner, c'est des traqueurs GPS qui vont être le plus subtils possible, qui s'intègrent dans la routine de la personne et qui sont aussi habités par des algorithmes intelligents pour reconnaître une situation dangereuse d'une situation normale le plus efficacement possible , estime M. Lussier.

Si l'outil parfait n'existe pas, les études recensées par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé démontrent que les dispositifs GPS permettent de diminuer le temps de recherche et les ressources utilisées.

Éthique?

Des questions éthiques sont cependant soulevées, comme l'atteinte à la vie privée. Depuis dix ans, le conjoint de Brunette Jacques vit avec une maladie cognitive dégénérative. Elle se demande à qui sert réellement cette technologie.

Rien n'est plus important pour Brunette Jacques que la liberté de son conjoint atteint d'une maladie cognitive dégénérative. Photo : Radio-Canada

Est-ce que c'est pour moi ou pour lui? Est-ce que je fais attention, parce que ça me protège moi ou ça lui apporte quelque chose lui? Parce que c'est sa vie , souligne-t-elle.

Même si son conjoint s'est perdu à quelques reprises, elle tente de lui laisser le plus d'autonomie possible.

On prend des risques contrôlés. C'est sûr que je ne le laisse pas partir de même! Mais on vérifie, on le laisser aller, on le suit derrière, raconte Mme Jacques.

Son conjoint continue ainsi de faire sa promenade quotidienne.

D’après un reportage de Pascale Langlois.