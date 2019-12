Quelques recommandations pour éviter d'être victime de vol pendant le temps des Fêtes

Le temps des Fêtes est propice aux vols et aux entrées par effraction dans les résidences et les établissements commerciaux, rappellent divers corps policiers. Ces derniers recommandent aux gens de prendre des précautions en cas de voyage afin d’assurer la sécurité de leurs biens et propriétés.

Selon le sergent Kerry Schmidt de la Police provinciale de l’Ontario, les vols perpétrés pendant la période des Fêtes sont préoccupants.

Nous parlons toujours du “verrouille-le ou perds-le”. Il faut s’assurer de ne pas faire de soi-même une cible facile pour les voleurs en verrouillant sa maison, son véhicule et en s’assurant que sa propriété est propre, non encombrée et bien éclairée , explique le policier.

Le sergent Kerry Schmidt est porte-parole de la Division de la sécurité routière de la PPO. Photo : CBC

En date du 20 décembre, la Police provinciale de l’Ontario avait recensé 10 647 cas de vols d’objets d’une valeur ne dépassant pas 5000 $ depuis le début de l’année, sur les territoires provinciaux se trouvant sous sa supervision.

Parmi eux, on compte 4126 cas de vol d’objets se trouvant à l’intérieur de véhicules motorisés, et 2634 vols à l’étalage.

Le sergent Kerry Schmidt indique que bien que certaines tendances puissent être décelées, personne n’est entièrement à l’abri d’un vol.

Nous voyons ces voleurs de colis qui viennent et prennent ce qui est livré par la poste. Surtout maintenant pendant les Fêtes, il y a beaucoup de cadeaux et les voleurs pourraient y voir une occasion facile. Notre message aux gens est "soyez intelligents". Sergent Kerry Schmidt, Police provinciale de l’Ontario

Quelques recommandations de la PPO : Avertir les voisins lorsqu'on part en voyage et qu'on laisse sa maison inoccupée.

Demander à ses voisins d'accuser réception des colis qui pourraient être envoyés en son absence.

Contacter la police si l'on détecte une activité suspicieuse qui se déroule dans le voisinage.

Installer des caméras de surveillance à l'extérieur de son commerce et, si possible, de sa résidence.

À Timmins, dans le Nord de l’Ontario, les entrées par effraction dans les résidences pendant le temps des Fêtes sont assez rares , selon la police locale, mais les vols [d’objets se trouvant] dans les voitures arrivent de plus en plus .

Le porte-parole de la police de Timmins, Marc Depatie, recommande aux gens de redoubler de vigilance.

Marc Depatie est porte-parole de la police de Timmins. Photo : Radio-Canada

Il y a des gens qui se promènent dans tous les [secteurs] de Timmins pour voir si par hasard, quelqu’un a laissé son véhicule non verrouillé comme il faut. Dans des cas comme ça, ils prennent ce qu’ils y trouvent, des portefeuilles, des cartes d’identité, ce qui peut être problématique, parce que ça peut mener à des vols d’identité , note-t-il.

On a toujours le devoir de surveiller nos affaires et d’agir de manière sécuritaire pour faire en sorte que toutes nos propriétés ne soient pas victimes de ceux et celles qui s’engagent dans le vol des maisons. Marc Depatie, porte-parole de la police de Timmins

M. Depatie ajoute qu'il peut aussi être avantageux de faire ce qu'on peut pour que sa maison ait l'air d'être occupée en permanence, même lorsqu'on s'absente pour une longue période. Il est d'ailleurs persuadé que cette stratégie contribue à la quasi-absence d'entrées par effraction à Timmins pendant le temps des Fêtes.