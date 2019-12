Des immigrants partagent des recettes de leur pays d'origine sur internet

L'association calgarienne The Immigration Education Society (TIES) publie sur son site internet et sur sa chaîne YouTube, des vidéos dans lesquelles des immigrants cuisinent des spécialités de leur pays d’origine.

Ce projet a été lancé l’an dernier. Jusqu'à maintenant, 13 recettes ont été mises en ligne. Des spécialités russe, asiatique, grecque ou encore de Syrie et même du Bhoutan comptent parmi les recettes proposées. Il y en a pour tous les goûts : du houmous au taboulé, en passant par le filet mignon et les smoothies.

Helena Masoka et sa soeur Louise Kesia, originaires de la République démocratique du Congo, sont arrivées au Canada il y a seulement six mois. Elles ont partagé deux de leurs spécialités en vidéo : une recette, typique de leur village d'origine, à base de feuilles de manioc, et une recette de beignets sucrés.

En swahili, on les appelle mandazzi, mais en français, c'est les beignets. Helena Masoka, participante.

Vraiment, j'étais très contente parce que je voulais montrer aux autres ce que nous mangeons dans notre pays et connaître aussi ce que eux mangent dans leur pays, parce que nous sommes très différents , explique Helena Masoka.

Helena et Louise, originaires de la République démocratique du Congo, sont fières d'avoir pu présenter deux spécialités de leur pays. Photo : The Immigrant Education Society

La cuisine, un langage universel

Ces recettes permettent aux gens de raconter leur histoire , explique la coordonnatrice des communications de l'association, Alison Edwards. « Nous avons tous un lien profond avec la nourriture. C'est vraiment quelque chose qui nous rassemble, quelles que soient nos origines. »

Ça a été difficile de se retrouver devant la caméra parce que c'est ma première fois et aussi parce que j’étais en train de parler l'anglais, se souvient Helena. Je peux dire que je suis une élève en anglais, je viens juste de commencer de l’apprendre ici, au Canada.

Devant la caméra, Elmira, a cuisiné une salade russe. Elle encourage les autres immigrants à participer à ce projet. N'ayez pas peur. Même si vous ne parlez pas très bien anglais, vous pouvez montrer comment cuisiner. Les gens vont comprendre que vous coupez des légumes ou de la viande. C'est facile d'expliquer les différentes étapes.

Les cuisiniers amateurs sont des immigrants aidés par The Immigrant Education Society, mais aussi des bénévoles et des membres du personnel.

Cesar Suva, le directeur de la recherche et du développement des programmes de TIES, s'est mis aux fourneaux pour cuisiner de la poitrine de porc façon adobo, une spécialité des Philippines.

Les nouveaux arrivants doivent souvent apprendre beaucoup de choses, souligne le responsable du projet : une nouvelle langue, un nouvel environnement, une nouvelle culture. Mais on leur offre rarement l'opportunité de nous enseigner quelque chose.

Les recettes présentées sont variées. Edwin a choisi de faire des smoothies aux fruits. Photo : The Immigrant Education Society

Louise Kesia se dit fière d’avoir participé à ce projet. Elle raconte avoir envoyé ses vidéos à ses amis et sa famille par les réseaux sociaux. Quand les gens dans mon pays m’ont vue, ils m’ont félicitée. Ils étaient contents pour moi et contents que je représente le Congo.

Si elle rassemble les fonds nécessaires, The Immigrant Education Society aimerait tourner d'autres vidéos l'an prochain et, pourquoi pas, publier un véritable livre de recettes.