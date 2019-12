Enfants morts détenus aux États-Unis : pas de faute des fonctionnaires de l’immigration

L’inspecteur général du Département a publié vendredi soir deux brèves déclarations sur les morts de Jakelin Amei Rosmery Caal Maquin, qui est morte le 8 décembre à l’âge de 7 ans et Felipe Gomez Alonzo qui est mort le 24 décembre à l’âge de 8 ans.

La crise à la frontière qui a suivi leur mort a pris au dépourvu les responsables de l'immigration qui n’étaient pas prêts à gérer un nombre croissant de familles d'Amérique centrale demandant l'asile aux États-Unis et elle a soulevé des questions sur les soins et les traitements médicaux donnés aux migrants.

Le nombre de passages à la frontière a diminué au cours des derniers mois à la suite d'importantes mesures de répression.

Nous sommes toujours attristés par la perte tragique de ces jeunes vies, et nous continuons à renforcer les examens médicaux et les soins dans les installations du Département à la frontière , a déclaré une porte-parole de la Sécurité intérieure. Les hommes et les femmes de la patrouille frontalière se sont engagés à respecter les plus hauts standards de professionnalisme et de soins.

Quand ils ont traversé la frontière des États-Unis avec le Mexique, les deux enfants étaient accompagnés d’un parent.

Jakelin faisait partie d’un grand groupe qui a traversé la frontière dans un endroit reculé. Son voyage à l’hôpital a duré plusieurs heures : sept heures se sont écoulées avant qu’elle ne soit placée dans un autobus pour l’amener à la station de la patrouille frontalière la plus proche, puis elle a vite commencé à vomir. À la fin des deux heures de route, elle ne respirait plus.

Les législateurs et les défenseurs des immigrants ont remis en question les soins qu’elle a reçus et ils ont critiqué Kevin McAleenan – alors directeur de l’agence d’immigration – pour ne pas avoir alerté les législateurs de la mort de la petite avant son témoignage au comité du Congrès.

Selon le service des douanes et de la protection des frontières, la fillette semblait à première vue en bonne santé et un entretien n'avait révélé aucun problème. Elle est morte d'une septicémie à streptocoques.

Le surveillant du département de la Sécurité intérieure soutient que son enquête détaillée a été menée en coordination avec le bureau local du médecin légiste.

De son côté, Felipe Gomez Alonzo a été amené à l’hôpital d’Alamogordo au Nouveau-Mexique avec son père le 24 juillet. On lui a diagnostiqué un simple rhume, selon les services frontaliers. Il a reçu son congé vers 15 h. Une heure et demie plus tôt, il avait une fièvre de 39,4 degrés Celsius, selon les déclarations du service des douanes de l’époque. On lui a prescrit de l'amoxicilline et de l'ibuprofène et on l'a emmené avec son père dans un établissement de détention à un poste de contrôle routier.

Vers 19 h, des agents ont nettoyé le vomi du garçon. Trois heures plus tard, il « semblait léthargique et nauséeux » et des agents ont décidé de l’amener à l’hôpital, selon l’agence. Le garçon est mort un peu avant minuit.

Le garçon est mort d'une septicémie causée par la bactérie staphylocoque aureus, selon l’inspecteur général et le bureau local du médecin légiste.

Felipe et son père avaient été détenus par les services frontaliers pendant environ une semaine – une période de détention particulièrement longue pour l’époque – et envoyés dans divers établissements en raison du surpeuplement. Cette durée de détention est devenue plus fréquente par la suite à cause d’un nombre croissant de migrants détenus.

Ces morts ont poussé l'Agence américaine de protection des douanes et des frontières à faire plus de contrôles médicaux des migrants, mais dans les mois suivants, les familles ont été plus nombreuses à traverser la frontière et les installations frontalières ont été surchargées.

L’inspecteur général du département de la Sécurité intérieure a critiqué en mai le surpeuplement dangereux des postes de détention dans la région d’El Paso.

Plusieurs mois après les morts de Jakelin et de Felipe, des milliers de parents et d’enfants étaient entassés dans des cellules non équipées pour les accueillir.

Une cellule conçue pour 12 personnes en contenait 76, et une autre, conçue pour 35 personnes en comptait 155.

Des agents frontaliers ont affirmé que des immigrants détenus qui n’étaient pas malades prétendaient l’être pour pouvoir être libérés de ces cellules, selon le rapport de l’inspecteur général.

Les politiques de l’administration Trump, qui interdisent l'asile à toute personne ayant traversé un autre pays en route vers les États-Unis, sont en partie responsables d'une réduction du nombre de passages frontaliers. Des dizaines de milliers de migrants sont renvoyés à la frontière pour attendre leur dossier d’asile au Mexique.