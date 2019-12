Les sorcières de plus en plus présentes parmi nous

Le nombre de personnes pratiquant le paganisme antique et s’identifiant comme sorcière est en hausse, selon le spécialiste des religions Glen Fairen, de l’Université de l’Alberta.

Les sorcières ont toujours été cool, commente celui qui enseigne le cours populaire d'études en sorcellerie et en occulte. Mais, depuis quatre ou cinq ans, il semble avoir une augmentation des gens qui sont intéressés dans la sorcellerie, mais aussi des gens qui pratiquent le paganisme.

À Edmonton, il existe des clubs païens, des marchés artisanaux, des fêtes et des groupes Facebook privés dédiés à la pratique.

À l’aube du solstice d’hiver qui est l’une des huit célébrations du calendrier Wiccan, le regain d’intérêt pour les pratiques païennes renaît.

Debra Bourne, une Wiccan pratiquante et gérante un magasin d’articles païens du sud d'Edmonton, a remarqué une hausse dans l’affluence de son magasin.

La communauté de la sorcellerie à Edmonton a des racines profondes, selon Debra Bourne. Alors que la plupart des sorcières d'Edmonton sont solitaires , des couvents opèrent dans la ville depuis plus de 30 ans, a-t-elle déclaré.

Bourne a gardé sa pratique secrète pendant des années, craignant d'être critiquée pour ses convictions ou même de perdre la garde de ses enfants.

Mais le tabou s'est levé ces dernières années, selon elle. Maintenant, elle est fière d'enseigner à de nouvelles personnes la magie des rituels anciens.

Même écho de la part de Katie Karpetz, qui a commencé à étudier la sorcellerie à l’adolescence, alors qu’elle tentait de lancer des sorts sur des araignées. Elle est maintenant propriétaire d’un magasin en ligne d’articles de sorcellerie et aide à organiser The Witchery Market, un marché d’artisanat avec des vendeurs païens, qui se tient les 21 et 22 décembre.

Avec des informations de Wallis Snowdon