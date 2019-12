Ouverture du nouveau chalet au mont Orford

Le projet, qui aura coûté 11 millions de dollars, comprend donc l’agrandissement du chalet pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, avec une entrée où tous les services ont été regroupés, afin d’améliorer l’expérience des skieurs.

De plus, la Corporation ski & golf Mont Orford s’est équipée de nouveaux canons à neige plus performants qui permettront de couvrir davantage de pistes.

La nouvelle entrée du chalet au pied de la montagne. Photo : Radio-Canada / Jacques Lamarche

La [piste] 4 kilomètres n’était pas enneigée complètement, la [piste] Alfred-Desrochers ne l’était pas du tout, aujourd’hui toutes les montagnes et les versants sont enneigés par un système beaucoup plus efficace [...] À Noël cette année, il y aura plus de pistes que jamais d’ouvertes grâce à ces nouveaux équipements , se réjouit le président, Jacques Demers.

Ce dernier dit avoir rêvé à ce grand projet pendant huit ans.

C’était l’aboutissement d’un grand travail d’équipe. L’ensemble des municipalités a pris en main la destinée du mont Orford. Les employés, tous nos groupes de compétition, c’est génial de voir tout ça après autant d’années d’effort , poursuit-il.