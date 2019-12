Pour de nombreuses familles démunies de Jonquière, c’est Noël avant l’heure

De 125 à 150 bénévoles se sont mobilisés, à l’invitation des Chevaliers de Colomb et des Partenaires de Noël, pour participer à cette grande opération de partage qui a demandé beaucoup de préparation.

Certains d’entre eux ont contribué à la confection des paniers alors que d’autres ont plutôt eu la responsabilité de les distribuer.

Tous les paniers ont été abondamment garnis pour qu’ils renferment suffisamment de vivres non seulement pour le réveillon de Noël, mais aussi pour toute la période des Fêtes.

Des bénévoles y ont glissé des denrées non périssables comme des conserves et des condiments ainsi que des produits frais tels que du fromage, du pain et des œufs.

Sur la base des entrevues de Rosalie Dumais-Beaulieu