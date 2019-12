Un concessionnaire privé pour gérer le camping de Malartic

Un contrat d'une durée de 5 ans a été signé cette semaine avec une entreprise familiale et la Ville s'attend à un revenu de 707 000 $.

La Ville se débarrasse ainsi de la gestion administrative des lieux, mais elle en demeure la propriétaire.

Le maire Martin Ferron rappelle que durant les années 1990, ce lieu touristique était sous la responsabilité d'une entreprise privée.

Souvent la municipalité de Malartic, on autorisait les citoyens à de petits frais, à venir par exemple à la piscine municipale, ce n'était pas juste pour les campeurs, les enfants qui viennent se baigner au camping, je pense, à 2 $ pour venir à la piscine, ça va continuer, ça ne change rien, la gestion va être indépendante de la municipalité , dit-il.

Les gens auront les mêmes services et même que le concessionnaire a la possibilité de faire de nouvelles activités, ouvrir sur une plus grande période et même offrir des services supplémentaires.

Le maire Martin Ferron