Des paniers de Noël pour aider les plus démunis et conscientiser les jeunes à la pauvreté

Des dizaines de membres du Club Richelieu Les Patriotes de Sudbury ainsi que leurs familles ont pris part samedi à la préparation annuelle de paniers de Noël. L’activité a lieu depuis plus de 30 ans, mais les organisateurs estiment qu’elle est plus importante aujourd’hui que jamais, étant donné l’insécurité alimentaire grandissante.

Le coprésident du club, Raymond Coutu, indique que le but principal de l’initiative est de rendre un peu plus agréable le temps des Fêtes pour les familles qui reçoivent les denrées alimentaires.

La communauté se réjouit de recevoir ces paniers. Comme on le sait, ça devient de plus en plus difficile dans la communauté, ça nous encourage comme membres de travailler pendant l’année pour recueillir des fonds, parce qu’on voit ce que ça rapporte aux familles , explique-t-il.

Raymond Coutu est le coprésident du Club Richelieu Les Patriotes de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que les produits alimentaires distribués comme le lait, les oeufs et le poulet sont choisis notamment en fonction de leur valeur nutritive et de la difficulté qu’ont les familles démunies à y avoir accès.

Une année, on a reçu une carte d'une famille de quatre enfants qui ont eu du bacon et des crêpes pour le matin de Noël et ce n’était pas arrivé depuis plusieurs années. On oublie des fois qu’il y a des familles qui ne peuvent pas se permettre de petites choses comme ça. Raymond Coutu, coprésident du Club Richelieu Les Patriotes de Sudbury

En faisant appel à plusieurs jeunes lors de l’activité annuelle, le Club Richelieu Les Patriotes veut aussi les conscientiser aux enjeux de la pauvreté.

De plus en plus, il est difficile de trouver des jeunes pour se joindre à nos clubs, donc [il faut] commencer [à les mobiliser] assez jeunes pour qu’ils voient qu’il faut qu’ils redonnent dans la communauté , fait savoir M. Coutu.

La stratégie semble connaître beaucoup de succès, vu le nombre de jeunes qui prennent part systématiquement à la préparation de paniers de Noël depuis plusieurs années.

C’est le cas de Samuel Gionet, âgé de 17 ans et qui ne rate jamais l’occasion depuis qu'il est enfant.

Il affirme qu’il éprouve du plaisir à offrir de l’aide aux moins nantis, mais note surtout que l’initiative le force à mener une réflexion constante sur ses responsabilités vis-à-vis des personnes démunies.

Samuel Gionet participe à la préparation des paniers de Noël depuis plus de 12 ans. Photo : Radio-Canada

Quand je retourne la maison, je me rends compte que quand j’ouvre les portes d’une armoire ou du frigo, je vois que c’est plein de nourriture pendant les Fêtes [...], ça me fait réfléchir que nous sommes plus fortunés que d’autres et à cause de ça, je pense que c’est un peu notre responsabilité d’aider les autres , déclare-t-il.

Cette année, le Club a pu venir en aide à environ 120 familles, mais Raymond Coutu reconnaît que la demande est bien plus grande .

Comme le reste de la province, le Grand Sudbury est de plus en plus touché par l’insécurité alimentaire.

Cette année, même si la Banque alimentaire de Sudbury a enregistré un nombre de clients relativement similaire à celui de l’an dernier, davantage de personnes âgées et de gens qui travaillent s’y sont présentés.