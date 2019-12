Regarder des déchets brûler comme nouvelle tradition du temps des Fêtes

L’idée des vidéos « Shit Fireplace » est née il y a trois ans, et depuis selon son créateur ce vidéo annuel est devenu une véritable tradition dans certains foyers.

Chaque année, je reçois des messages de gens qui rentrent chez eux pour les Fêtes, et qui m’envoient une photo d'eux et de toute leur famille en train d’ouvrir leurs cadeaux pendant que le vidéo joue en arrière-plan.

Cette année, Eric Hill a reçu des dons de nombreuses personnes. Parmi les préférés du Saskatchewanais, on compte 150 invitations de mariage avec la mauvaise date, une miche de pain et un portrait de deux chats persans.

L’un des moments forts de la vidéo de 2019 est la crémation d’un toutou générant du son à l’effigie d’Elmo, personnage iconique de l'émission jeunesse Sesame Street. Je n’étais pas certain de vouloir le détruire, mais c’est devenu un succès, peut-être en partie en raison des parents qui y trouvent une certaine catharsis.

Eric Hill et l’autre co-créateur de la vidéo Jeff Meldrum achètent également des choses dans un magasin à un dollar, dont des pancartes proclamant amour et joie qui sont ensuite réduites en cendres.

À la fin de la longue et lente crémation, il ne reste plus rien. On y entend seulement un chant lugubre qui joue, avant que le feu ne soit éteint, suintant des bouffées de fumée et des restes carbonisés et enfumés de kitsch sentimental.

Avec les informations de CBC News