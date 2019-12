Irving Oil renonce à son engagement carbone pour 2020

L’Agence de presse Reuters a examiné les documents d'Irving Oil qui dévoilent les changements de politique, puisque ceux-ci n’avaient pas été annoncés publiquement.

Le nouvel objectif proposé par l'entreprise consiste à maintenir sa performance en matière de changements climatiques à un niveau concurrentiel jusqu'en 2025, en utilisant une méthodologie élaborée par la société d'experts-conseils HSB Solomon Associates.

Le Canada a participé avec enthousiasme à l'Accord de Paris de 2015. Le pays a adopté en 2016 une réglementation fédérale rigoureuse, y compris une taxe controversée sur les émissions, pour l'aider à atteindre son objectif de réduire d'ici 2030 la production nationale de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux niveaux de 2005.

Le Nouveau-Brunswick vise à aider le Canada à atteindre cet objectif en partie, en exigeant de ses grands émetteurs industriels qu'ils réduisent leur empreinte de carbone d'au moins 10 % d'ici 2030. La province a accepté de suivre le rendement de la raffinerie Irving, qui représente environ un cinquième des émissions provinciales, en utilisant la méthode du baril pondéré en fonction de la complexité de Solomon.

La méthodologie de Solomon

Elle utilise des détails exclusifs et non publics sur les unités opérationnelles d'une raffinerie de pétrole pour calculer sa complexité. Elle est utilisée par les organismes de réglementation de plusieurs pays européens, de l'État de la Californie et des provinces de l'Alberta et de l'Ontario pour suivre la performance climatique des raffineries.