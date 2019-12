Le prince Harry, son épouse Meghan et leur fils Archie célébrent Noël au Canada

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ainsi que leur fils Archie sont bel et bien au Canada pour les célébrations de Noël et du Nouvel An en privé.

La nouvelle a notamment été confirmée par le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

Au Prince Harry, à Meghan et à Archie : nous vous souhaitons un séjour plaisant et paisible au Canada. Vous êtes entre amis ici, et vous êtes toujours les bienvenus , a indiqué M. Trudeau.

Cette visite royale a aussi été confirmée par courriel à La Presse canadienne par Hannah Howard, une porte-parole du palais de Buckingham et de la reine Élisabeth II.

Selon Mme Howard, ils apprécient la chaleur du peuple canadien et la beauté du paysage avec leur fils . Elle ajoute que cette décision du duc et de la duchesse de Sussex de passer du temps en privé au Canada reflète l'importance de ce pays du Commonwealth pour les deux .

Hannah Howard a cependant refusé d'indiquer à quel endroit sont installés le prince Harry et sa famille, précisant que le palais de Buckingham ne divulguera pas cette information pour des raisons de sécurité.

Il s'agit d'un retour aux sources pour l'ancienne actrice Meghan Markle qui a habité pendant plusieurs années à Toronto alors qu'elle jouait un rôle dans la série télévisée Avocats sur mesure (Suits), avant de devenir une membre de la famille royale britannique.

Le prince Harry a aussi fréquemment visité le Canada.