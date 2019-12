Ouverture hâtive des sentiers en Abitibi-Témiscamingue

C'est le cas au Témiscamingue où la situation est qualifiée d'exceptionnelle par le président du club local puisque la majorité des sentiers sont ouverts, certains depuis plusieurs jours.

La région a d'ailleurs reçu des visiteurs de l'Ontario et des États-Unis.

Des motoneigistes d'autres régions du Québec se préparent également à faire le tour au Témiscamingue.

Pierre Boufard affirme que les abonnements sont également à la hausse cette année.

C'est un bon début de saison parce qu'on était aux alentours de 720 membres en prévente. D'habitude, c'est un petit plus bas que ça. L'année passée, on a fini à 750 membres, toute l'année tandis que là on est parti de 720 juste en prévente. C'est un bon début de saison, on devrait peut-être approcher les 800 , dit-il.

Les conditions sont également idéales pour circuler à Rouyn-Noranda.

Les 300 km de sentiers de la région sont ouverts, se réjouit le président du club local.

Une situation assez rare, mentionne le responsable qui parle de 1500 motoneigistes déjà en possession d'un droit d'accès.

Mais le club fait face à un manque de bénévole, selon Philippe Nantel.

C'est sûr que le bénévole en 2019 et à l’aube de 2020, c'est de plus en plus difficile [à trouver], explique le responsable. On a de moins en moins de bénévoles, ceux qu'on a sont impliqués à 100 % et je dirais à 150 %, c'est grâce à eux qu'on vient à bout de faire notre travail. Sinon, c'est très compliqué d'avoir des bénévoles.

L'administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes affirme que la situation en Abitibi-Témiscamingue est bien différente des autres régions du Québec où il faut attendre encore plusieurs jours avant de circuler dans les sentiers.

La neige abondante et les températures froides y sont pour beaucoup selon Mario Poirier.

Il s'attend d’ailleurs à un fort achalandage dans les sentiers durant les prochains jours.

C'est déjà commencé. On a eu plusieurs appels et demandes pour savoir où on pouvait se loger étant donné que la saison va être plus tard par en bas. L'administrateur régional de la Fédération des clubs de motoneigistes Mario Poirier

Ça va amener beaucoup de motoneigistes du sud du Québec dans notre région. C'est pour ça que les clubs font des mains et des pieds pour que tout soit ouvert et qu'on puisse avoir accès à nos commerces , dit Mario Poirier.

Il appelle les motoneigistes à faire preuve de prudence et à adapter leur conduite aux conditions météo.

La région compte 4000 km de sentiers.