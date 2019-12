Un incendie détruit une entreprise de recyclage de pneus à Minto au N.-B.

L'incendie s'est déclaré vers 5 h, selon les autorités.

C'est une affaire très importante! Murray Crouse, chef du Service d'incendie d'Upper Kingsclear

Dianne Gibbons vit à quelques minutes du centre de recyclage.

Elle a dit que son mari était sorti dans son garage tôt samedi matin lorsqu'il a vu la fumée dans le ciel.

Il est venu à la porte et m'a dit de mettre mon manteau et de me rendre au bout de l'allée. Quand j'ai vu ça, je me suis dit "Oh mon Dieu", c'est dévastateur. C'est juste une grosse fumée noire, lourde, très lourde. a-t-elle dit.

Mme Gibbons a dit que même si la fumée s'éloigne de sa maison en ce moment, elle est nerveuse à l'idée que le vent change de direction.

Conseils aux citoyens

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick conseille aux citoyens des régions de Minto et de Chipman d'éviter la fumée qui s'échappe de l'immeuble. L'organisme indique que les résidents devraient rester à l'intérieur, éviter les activités extérieures et fermer les échangeurs d'air.

Selon le site internet de l'entreprise, la Tire Recycling Atlantic Canada Corporation recueille environ un million de pneus par année et les transforme en produits recyclés.

