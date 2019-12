Des milliers de foyers du nord-ouest du Nouveau-Brunswick toujours sans électricité

Les choses ne bougent pas depuis vendredi dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, alors que plus de 4700 foyers clients d'Energie NB des comtés de Madawaska et de Victoria sont toujours privés de courant ce matin.

Des clients d'Energie Edmundston sont aussi sans électricité ce matin. Vendredi à 18 h, ils étaient plus de 2000 dans le noir, donc ce qui ferait un total de près de 7000.

Au moins trois centres d'hébergement ont été ouverts avec des lits, des douches et des stations de recharge.

Centres de réchauffement et recharge ouverts dans le Haut Madawaska La caserne de pompiers de Baker Brook, 14, rue Olympique

Le Pavillon sportif d'Edmundston, 55, rue du 15 Aout

Le Centre des jeunes AM Sormany d'Edmundston, 300, rue Martin

On ignore toujours la cause exacte de cette panne majeure.

Les équipes d'Énergie NB et Energie Edmundston sont sur le terrain dans l'espoir de rétablir le courant le plus rapidement possible.

Énergie Nouveau-Brunswick et Énergie Edmundston demandent aux résidents qui ont toujours du courant de limiter au maximum l'usage d'appareils électriques, de lumières et de décorations lumineuses. Ceci aidera au travail de réparation à la ligne de transmission. Nous vous remercions de votre bonne collaboration.

Plus d'informations à venir