Une fin de semaine achalandée dans les centres commerciaux juste avant Noël

Vous vous étiez promis de ne plus le refaire, et pourtant, vous êtes de ceux qui ont encore des cadeaux de dernière minute à acheter. Rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls. Les centres commerciaux prévoient d’être très achalandés cette fin de semaine, à quelques jours de Noël.

Au centre commercial Yorkdale, dans le nord de Toronto, le samedi avant Noël est généralement l'un des jours de magasinage les plus occupés de l'année, après les soldes d’après Noël et à égalité avec le Vendredi fou.

Mais, déjà depuis vendredi, les clients s'agitent dans les rayons du centre-ville de la métropole pour trouver leurs derniers cadeaux.

Je peux voir dans certains magasins que les gens perdent la tête, remarque Laura Cooke, qui magasine au Centre Eaton vendredi. Mais ça dépend du nombre de personnes pour lesquelles vous devez acheter. Si vous avez un budget très limité et que les choix et les sélections commencent à diminuer, je peux certainement comprendre la pression, surtout si vous achetez pour la famille, ce n'est pas facile pour tout le monde .

Le centre commercial Eaton de Toronto est bondé. Photo : La Presse canadienne / Peter Cameron

Toutefois, la Torontoise assure ne pas ressentir de stress à quelques jours de Noël. Je ne considère pas cela comme des achats de dernière minute , a-t-elle déclaré. La dernière minute serait à la veille de Noël , ajoute-t-elle, sereine.

600 transactions par secondes

Selon la société de traitement de crédits et de débits Moneris, samedi est la troisième journée de l’année au cours de laquelle le plus d’argent est dépensé au Canada, après le Vendredi fou et la journée de vendredi qui précède Noël.

Ce vendredi est par ailleurs considéré comme la journée enregistrant le plus grand nombre de transactions de l’année dans les magasins au Canada , a rapporté Malcom Fowler, chef des produits et des partenariats chez Moneris.

Malcom Fowler est chef des produits et des partenariats chez Moneris. Photo : CBC

La société, qui gère un tiers des transactions de crédit et de débit au Canada, a ainsi estimé un traitement de plus de 25 millions de transactions vendredi, notant un pic à 14 h avec plus de 600 paiements traités chaque seconde dans les magasins, a indiqué M. Fowler.

Il indique que même si les gens font plus d'achats en ligne chaque année, la plupart des cadeaux se font en magasin.

La directrice générale de la vente au Centre Eaton, Shila Jennings, relativise aussi l'impact des ventes en ligne sur leurs activités. De nombreux acheteurs nous disent qu'ils veulent pouvoir sentir la marchandise et, contrairement aux achats en ligne, ils peuvent faire cette acquisition et la ramener chez eux.

La cliente Michelle Maiatico affirme que même si elle trouve les achats en ligne pratiques, il y a quelque chose de spécial à propos des centres commerciaux à Noël.

J'aime vraiment les décorations, j'aime que je puisse prendre un café et me promener. C’est toujours un bon endroit où être , explique-t-elle.

Selon M. Fowels, 10 % des cartes cadeaux sont vendues durant les 5 jours précédant Noël et 40 % le sont au mois de décembre. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Économie expérientielle

Au cours des deux ou trois dernières années, Malcom Fowler rapporte par ailleurs que les achats effectués pour Noël révèlent que les gens cherchent à offrir des expériences plutôt que des cadeaux traditionnels physiques .

Nous voyons que les gens achètent des choses pour les vacances, pour les moments et les soirées qu’ils pourraient avoir avec leurs amis et leur famille durant les Fêtes , explique-t-il.

Il y a aussi plus de cadeaux expérientiels qui sont achetés c’est-à-dire que les gens dépensent pour des voyages, des divertissements, pas seulement des choses physiques, donc les gens essayent de laisser des souvenirs , analyse-t-il.

Avec des informations d'Angelina King, CBC