Trump renonce à taxer l'acier et l'aluminium brésiliens, selon Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé vendredi que Donald Trump avait renoncé à rétablir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de son pays.

J'ai eu une conversation téléphonique il y a quelques instants avec Donald Trump (...) Il a été convaincu par mes arguments et a décidé de dire à tous les Brésiliens que notre acier et notre aluminium ne seraient pas touchés par des droits de douane supplémentaires , a-t-il déclaré en direct sur Facebook.

Le président des États-Unis avait promis le 2 décembre de rétablir les droits de douane sur l'acier et d'aluminium brésiliens et argentins en reprochant à Buenos Aires et Brasilia de faire du tort aux agriculteurs américains en dévaluant leur monnaie.