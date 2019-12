L'infirmier, Jean-Sébastien Blais, cumulant une quinzaine d'années d'expérience, dénonce vertement dans sa publication Facebook le manque de ressources en santé mentale, en critiquant notamment l'administration de l'établissement.

Le lendemain, ses patrons lui ont annoncé qu'il était suspendu, avec solde, le temps qu'une enquête interne soit réalisée.

Son message a suscité bien des réactions.

Selon nos informations, des employés le soutiennent dans différents départements. Des employés ont décidé d'inscrire ses initiales sur un bout de tissus et de mettre ce tissu sur leur uniforme.

On veut vraiment avoir plus de gens qui sont aptes à intervenir sur les codes blancs, sur les patients agressifs , explique sous le couvert de l'anonymat un employé qui travaille au département de psychiatrie .

Ce travailleur de la santé est à bout de souffle. Depuis des semaines, voire des mois, le climat est invivable au département de psychiatrie, où il est affecté. Il croyait que la perquisition menée par les policiers la semaine dernière allait calmer le jeu, mais non.

Il y a eu des changements de faits, les patients ont été changés d’étage, malheureusement ça a recommencé deux-trois jours plus tard. Plus ça va, plus les patients aussi entrent de la drogue sur les étages, ces patients-là prennent de la drogue et la fournissent aux autres patients. , raconte-t-il.

Les patients deviennent extrêmement agressifs Un employé du département de psychiatrie

Sophie Séguin, présidente du Syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ) espère que le CIUSSS de l'Estrie-CHUS saura prendre au sérieux ces témoignages et écouter les employés qui sont à bout de souffle.

Sophie Séguin est présidente du Syndicat des professionnels en soins des Cantons-de-l'Est (FIQ) Photo : Radio-Canada

Il faut regarder ça comme un cri du coeur et non comme un employé qui voulait se venger de son employeur. Donc, j'espère que les résultats de l'enquête seront positifs.

Sans commenter le cas précis, la direction de l'établissement assure que les employés peuvent s'exprimer librement, même sur les réseaux sociaux.

Tout est possible à dire, mais il faut que ce soit empreint de respect et en lien avec nos valeurs d'établissement , lance le directeur adjoint aux ressources humaines du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphane Tétreault

Stéphane Tétreault, directeur adjoint aux ressources humaines du CIUSSS de l'Estrie-CHUS Photo : Radio-Canada

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS rappelle notamment que l'infirmière qui avait dénoncé ses conditions de travail en janvier 2018 n'avait reçu aucune mesure disciplinaire parce que son message était respectueux envers ses collègues et les usagers.

Stéphane Tétreault se dit extrêmement préoccupé par les difficultés vécues au département de psychiatrie.

Au niveau de la sécurité, avec la direction concernée, on a un plan de match qui est en cours de réalisation actuellement depuis les dernières semaines notamment , ajoute-t-il.

Mais visiblement, ces mesures sont insuffisantes, selon certains employés.