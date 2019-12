2019 : Une année d'anniversaires pour les Franco-Manitobains

Il y a 100 ans, Winnipeg entamait une grève générale

La Police à cheval du Nord-Ouest remonte la rue Main, tandis que la foule se maintient sur les côtés, le 21 juin 1919. Photo : Archives du Manitoba

Il y a 100 ans, le 15 mai 1919, environ 30 000 personnes cessaient de travailler et commençaient une grève à Winnipeg. Ce conflit du travail, qui a duré six semaines, est le plus célèbre du Canada. Malgré la défaite des grévistes et une fin de conflit tragique, la grève générale de 1919 a eu des effets concrets qui se font encore sentir en 2019.

La vie est loin d’être rose en 1919, dans la capitale de la jeune province du Manitoba. À l’époque, Winnipeg est la quatrième ville du Canada en termes de population. Le coût de la vie y est élevé, l’inflation, galopante, et le chômage, généralisé. Découvrez le reportage de Thibault Jourdan.

Des spectacles, des cérémonies et des monuments ont été créés pour célébrer le centième anniversaire de cet événement germinal dans la mentalité des Winnipégois.

Les 50 ans du Festival du Voyageur

Les feux d'artifice marquent l'ouverture de l'édition 2019 du Festival du voyageur de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Stphane Gasc

Le plus grand festival d’hiver de l’Ouest canadien a soufflé ses 50 bougies en février.

La programmation célébrait l'histoire de ce rendez-vous, mais proposait aussi des nouveautés, notamment un rapprochement avec les communautés autochtones.

Le 175e anniversaire de l’arrivée des Sœurs grises

Ce dessin de William Napier réalisé en 1858 montre la cathédrale ainsi que le couvent des Soeurs grises, qui abrite aujourd'hui le Musée de Saint-Boniface. Photo : Bibliothèques et archives nationales Canada

Voilà 175 ans, le 21 juin, quatre Sœurs grises arrivaient à la colonie de la Rivière-Rouge, leurs jupes en haillons, après un trajet éprouvant en canot qui aura duré trois mois. Saint-Boniface a organisé une série d’activités pour commémorer cet ordre religieux qui a joué un rôle clé dans son développement.

Les 50 ans de la Loi sur les langues officielles

La Loi sur les langues officielles a 50 ans. Photo : Radio-Canada

Il y a 50 ans, le Canada adoptait la Loi sur les langues officielles. Même si elle ne touche pas exclusivement les Manitobains, la loi figure dans cette liste en vertu de l’immense impact qu’elle a pu avoir sur les francophones de la province. Un demi-siècle après sa venue au monde, les défenseurs de la langue française louent les progrès qu'elle a permis de réaliser, tout en rappelant que le moment est venu de changer la loi.

