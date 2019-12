Le calme est revenu à l'école Massey-Vanier de Cowansville

Finalement, ce sont trois élèves du côté anglophone de l'école qui ont été interpellés dans cette histoire.

Selon la directrice de l'école Massey-Vanier High School, Julie Edwards, les jeunes sont repentants et regrettent amèrement leurs gestes.

Les trois élèves devront se soumettre à certaines conditions pour réintégrer l'école après le congé des Fêtes.

On va suivre le processus et on va voir , explique la directrice.

Julie Edwards est la directrice de l'école Massey-Vanier High School Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

D'ici là, ils auront droit à un soutien psychologique, comme certains élèves se sont prévalus vendredi.

Des fois on dit des choses et on ne pense pas vraiment à ce qu'on dit. Ils auront besoin d'aide , ajoute la directrice de l'école.

Réactions des jeunes et des parents

Les jeunes de l'école espèrent que ces évènements ne se reproduiront plus.

Vendredi, c'était une journée d'activités artistiques et sportives à l'école Massey-Vanier.

Des élèves en ont profité pour disputer un match de hockey contre les professeurs, question de se changer les idées.

On avait du fun aujourd'hui. Avec l'histoire d'hier, ça fait du bien de faire du sport , lance un des jeunes hockeyeurs.

À ses côtés, ses deux amis considèrent cette histoire comme une mauvaise blague qui a mal tourné.

Un événement qui aura servi d'exercice au cas où pareille situation se réaliserait pour vrai selon Karine Fredette, une mère de deux élèves francophones de l'école.

Vu qu'il n'y a pas eu un réel danger, je pense que c'était une bonne pratique. Les professeurs ont agi comme s'il y avait eu un danger , estime-t-elle.

Il nous a été impossible d'obtenir des commentaires de la Commission scolaire Val-des-Cerfs qui gère le côté francophone de l'école Massey-Vanier.