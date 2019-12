Pour les conservateurs, Jean Charest est-il encore un « vrai bleu »?

Si on retrouve, au fond de son portefeuille, une vieille carte de membre d’un parti qui n’existe plus, peut-on songer à devenir le chef du parti qui lui a succédé?

Autrement dit, Jean Charest peut-il toujours se présenter aux militants conservateurs de 2020 comme un vrai bleu et leur dire qu’il devrait être leur chef?

Jean Charest s’ennuie de la politique et il voit passer ce qui est certainement sa dernière chance de réaliser le rêve de sa vie, soit de devenir premier ministre du Canada. Mais est-ce que cela fait de lui l’homme dont les conservateurs voudront ou celui dont ils ont besoin?

Il y a maintenant plus de 20 ans que Jean Charest a quitté la politique fédérale et la direction du Parti progressiste-conservateur. Les choses ont beaucoup changé depuis.

Le Parti progressiste-conservateur qu’il dirigeait n’a pas simplement changé de nom. Il a fusionné avec l’ancien Parti réformiste (devenu l’Alliance canadienne) pour devenir le Parti conservateur du Canada (PCC). Et dans cette fusion, il n’y avait aucun doute que les progressistes-conservateurs constituaient le partenaire minoritaire.

En fait, dès la fusion, il est devenu évident que le centre de gravité du nouveau Parti conservateur du Canada avait changé et que les valeurs de cette nouvelle formation politique étaient beaucoup plus proches de celles du Parti réformiste que des conservateurs de Brian Mulroney et de Jean Charest. Cela s’inscrivait dans un contexte plus large, qui ne faisait que suivre la radicalisation des partis conservateurs dans plusieurs pays, à commencer, bien sûr, par les États-Unis.

Pendant ces mêmes vingt années, Jean Charest aussi a changé. Il est devenu chef du Parti libéral du Québec (PLQ) et premier ministre du Québec. Il en est venu à adopter tout naturellement des valeurs plus centristes et mieux disposées à l’intervention de l’État, autant dans l’économie que dans la vie de la société. En environnement, il est celui qui a fait entrer le Québec dans une bourse du carbone et qui a voulu jouer un rôle beaucoup plus actif dans la réduction des gaz à effet de serre.

Résolument à droite

Pendant ce temps, le Parti conservateur du Canada, sous la gouverne de Stephen Harper puis d’Andrew Scheer, campait résolument à droite. Si bien qu’aujourd’hui, il n’est pas exagéré de dire que le centre idéologique du mouvement conservateur au Canada serait plutôt incarné par un homme comme Jason Kenney, le premier ministre de l’Alberta. Ce qui fait que les partisans de politiques comme celle d’imposer une taxe sur le carbone n’y sont plus les bienvenus.

Évidemment, à la lumière des résultats électoraux du 21 octobre, on pourrait croire que Jean Charest est exactement ce dont les conservateurs ont besoin pour gagner des sièges au Québec et en Ontario.

Avec lui, il n’y aurait pas d’ambiguïtés sur des questions comme l’avortement ou le mariage des couples de même sexe. Il y aurait une plateforme environnementale crédible. Et, surtout, un chef qui est reconnu pour être une véritable bougie d’allumage en campagne électorale, qui sait mobiliser les militants et qui est redoutable dans les débats.

D’autant que M. Charest a gardé les contacts qu’il a établis avec les conservateurs d’un peu partout dans le pays. Néanmoins, sa remarquable liste de cartes de Noël doit quand même être un peu défraîchie, 20 ans après...

Un espace au centre droit

M. Charest croit que Justin Trudeau laisse un grand espace au centre droit qui ne demande qu’à être occupé. Un espace qui a déjà fait la fortune des conservateurs au temps de Brian Mulroney.

L’ennui, c’est qu’il est loin d’être certain que le Parti conservateur d’aujourd’hui considère que c’est le créneau qu’il veut occuper. Et Stephen Harper – qui en mène encore très large au sein du parti – est de ceux qui veulent qu’il reste bien campé à droite et pas dans une sorte de conservatisme plus mou.

Essayer de gagner la direction d’un parti en affrontant aussi directement sa base militante risque d’être une mission bien difficile, même pour un politicien aussi doué que Jean Charest.

Et il y a la question des casseroles. Même si l’enquête de l’UPAC devrait se conclure sans accusations contre M. Charest – après tout, on n’a rien trouvé depuis maintenant cinq ans d’enquêtes –, il reste que le passage de M. Charest au pouvoir a laissé un goût amer au Québec. La défaite historique du PLQ aux dernières élections n’est pas attribuable qu’à Philippe Couillard. Elle a aussi été une répudiation de l’ère Charest.

Il sera bien difficile pour M. Charest de prétendre qu’il est toujours l’enfant chéri du Québec et que sa seule présence permettrait aux conservateurs de balayer la province et de leur donner un gouvernement majoritaire.