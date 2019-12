Les 10 moments sportifs les plus marquants en 2019 à Ottawa et à Gatineau

L’année sportive s’est terminée sur une note morose en 2019 dans la région de la capitale nationale. L’automne en a été ponctué de deuils, tant au niveau professionnel qu’amateur. Mais si les victoires ont été moins nombreuses, elles ont été éclatantes. Voici les moments sportifs les plus marquants des 12 derniers mois – pour le meilleur et pour le pire.

1. La progression de Mélodie Collard

L’année 2019 aura été celle de Bianca Andreescu avec trois titres, dont un aux Internationaux des États-Unis en septembre.

Chez les juniors, Mélodie Collard a continué de faire sa place. La Gatinoise de 16 ans occupe maintenant le 22e rang mondial. Elle a enregistré une fiche de 37 victoires et de 12 défaites cette saison en plus de remporter ses premiers tournois.

Collard a obtenu un premier sacre professionnel, en double, au Saguenay, avec Leylah Annie Fernandez.

La Gatinoise a aussi atteint la finale en double du Orange Bowl il y a quelques semaines et elle poursuit sa progression. Elle sera des Internationaux d'Australie à la fin janvier. Ce sera un troisième tournoi du grand chelem junior pour elle, après Roland-Garros et les Internationaux des États-Unis.

Mélodie Collard pendant son match de premier tour aux Internationaux des États-Unis (archives) Photo : Johanne Demers

2. La mort du Challenger de Gatineau

Impossible de parler de tennis sans mentionner la perte du Challenger de Gatineau en septembre.

Le tournoi masculin devait fêter son 7e anniversaire l’été prochain, mais un manque d’appui financier et de partenaires locaux a rendu l’événement trop difficile à organiser.

Les amateurs de tennis auront pu y voir notamment Bianca Andreescu et Denis Shapovalov être sacrés champions au cours des années.

Les problèmes financiers ont par ailleurs été à l’origine de l’annulation du Grand Prix cycliste de Gatineau, une nouvelle annoncée en décembre.

Le tournoi de tennis Challenger de Gatineau n'aura pas lieu en 2020 (archives). Photo : iStock / wachira khurimon

3. Le départ du Fury d’Ottawa

Toujours au chapitre des mauvaises nouvelles, le soccer professionnel a quitté la capitale nationale après six ans d'existence. Le Fury d’Ottawa n’a pas obtenu la sanction de la CONCACAF afin de continuer de jouer dans la United Soccer League (USL).

La direction a donc suspendu les opérations du club, avant de le déménager en Floride et de le vendre au Miami FC, ironiquement entraîné par l’ancien du Fury, Paul Dalglish.

Le FC Gatineau a aussi tiré sa révérence après sept saisons dans la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) pour des raisons financières.

Le directeur général du Fury, Julian de Guzman, avait peine à contenir ses émotions lors de l'annonce de la fin de l'équipe (archives). Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

4. Les Gee-Gees, championnes du monde

Les représentantes de l’Université d’Ottawa ont causé la surprise en remportant la Coupe du monde universitaire de soccer. Les Gee-Gees ont battu une équipe brésilienne 1-0 dans le tournoi disputé en Chine.

Mikayla Morton a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à la deuxième minute de jeu seulement. Le Brésil n’avait accordé aucun filet dans le tournoi jusqu’à la finale.

Pour souligner leur triomphe, les Gee-Gees ont été accueillies au milieu de la nuit par une centaine de personnes à l'aéroport d'Ottawa.

Les joueuses de l'Université d'Ottawa ont célébré leur victoire en tirs de barrage lors de la demi-finale des Mondiaux de sports universitaires, en Chine (archives). Photo : Gracieuseté des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

5. Un Ottavien au Tour de France

Un 32e rang à 32 ans. Michael Woods d’Ottawa a participé en juillet à son premier Tour de France en carrière et l'a complété. Il n’était qu’un des deux seuls Canadiens à prendre part à la célèbre compétition cycliste.

Woods a terminé la boucle malgré deux côtes fracturées, une blessure subie pendant une des étapes du Tour.

Le représentant de l’équipe Education First a terminé sa saison avec trois podiums en cinq courses. Il est notamment devenu le premier Canadien à remporter la prestigieuse classique Milan-Turin, la plus ancienne course cycliste sur route.

Son année 2020 s’annonce des plus occupées, puisqu’il veut refaire le Tour de France en plus de participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Michael Woods revêtait le maillot jaune pour une deuxième journée de suite (archives). Photo : Education First

6. Un avenir incertain pour les Champions d’Ottawa

Le baseball n’est pas mort dans la capitale, mais il ne sera pas de retour en 2020. Les Champions ont été vendus aux propriétaires des Goldeyes de Winnipeg, qui collaborent avec Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

Cette transaction est toutefois survenue trop tard pour que l’équipe soit inscrite au calendrier d’une des ligues indépendantes l’été prochain.

Si la saison des Champions avait été difficile, tant sur le terrain qu’aux tourniquets, celle du lanceur Philippe Aumont a été spectaculaire.

En 18 départs, le lanceur géant de Gatineau a maintenu une fiche de 8 victoires et de 4 défaites, avec une moyenne de points mérités de 2,65 et 145 retraits au bâton. Aumont a si bien performé qu'il a obtenu un contrat des ligues mineures avec les Blues Jays de Toronto.

L'athlète de 30 ans aura la chance de se faire valoir lors du camp d'entraînement. Il a aussi inséré une clause dans son contrat qui lui permettra d'aller jouer au Japon ou en Corée s'il reste dans les ligues mineures.

Baseball CanAm, les Capitales de Québec, les Champions d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

7. Nouveau titre mondial pour Dave Leduc

Un autre Gatinois a brillé en 2019. Dave Leduc a conquis un nouveau titre mondial de lethwei, le sport considéré le plus violent au monde.

Son combat contre Seth Baczynski, un vétéran de l' UFCUltimate Fighting Championship , s’est terminé à la fin du deuxième round, après que le Polonais eut visité le tapis pour une quatrième fois.

Plus de 25 millions de personnes ont regardé le combat au Myanmar, pays d’origine du lethwei, où Leduc est une véritable vedette.

Dave Leduc célèbre son titre (archives). Photo : SB FIGHT PHOTOGRAPHY

8. La saison de misère du Rouge et Noir d’Ottawa

Trois victoires en 18 parties. C’est la fiche avec laquelle le Rouge et Noir a terminé sa saison de 2019, ce qui l’a écarté des matchs éliminatoires pour la première fois en cinq ans.

Rien n’a fonctionné pour le club qui a perdu de gros morceaux de son attaque au cours de la saison morte, notamment avec le départ du quart Trevor Harris sur le marché des joueurs autonomes.

L'entraîneur-chef Rick Campbell, en place depuis le tout début du Rouge et Noir, a démissionné. Il a été remplacé il y a quelques semaines par Paul LaPolice, qui venait de remporter la Coupe Grey comme coordonnateur offensif avec les Blue Bombers de Winnipeg.

L'ancien entraîneur-chef du Rouge et Noir, Rick Campbell (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

9. Le printemps des 67 d’Ottawa

Les 67 d'Ottawa ont connu une saison historique en 2019. Champions de la saison régulière dans la Ligue de l'Ontario (OHL), ils se sont inclinés en finale contre le Storm de Guelph.

Reste que les 67 sont revenus sur le chemin de la victoire après quelques années difficiles. Ottawa présente une équipe dominante qui joue un style de hockey apprécié des partisans avec beaucoup d'offensive. Résultat : les foules sont de nouveau au rendez-vous à la Place TD.

En dépit de leur dernière défaite en finale, les 67 ne sont pas moins puissants cette saison. Ils flirtent de nouveau avec le sommet de la OHLOntario Hockey League et devraient être parmi les favoris pour remporter le trophée au printemps.

Les Sénateurs, l’autre équipe de hockey d'Ottawa, ont quant à eux congédié leur entraîneur Guy Boucher. Il a été remplacé par Marc Crawford sur une base intérimaire... lui-même remplacé par D.J. Smith pendant l'été.

L'équipe se retrouve encore au fond du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais détient deux choix de premier tour en juin prochain.

Les 67 d'Ottawa ont été intraitables lors du match numéro 1 de la finale de la Ligue de hockey de l'Ontario face au Storm de Guelph (archives). Photo : 67 d'Ottawa / Greg Mason

10. La saga des Olympiques de Gatineau

Estrades vides, performances décevantes, promotion illégale... 2019 n’aura pas été l'année la plus reluisante de l'histoire, pourtant riche, des Olympiques.

La grogne chez les partisans et les actionnaires a provoqué un changement de régime dans l’état-major des Olympiques. Le règne d’Alain Sear est maintenant terminé avec l’équipe, tout comme celui de Martin Lacasse comme président.

L’ancienne vedette du club junior Marc Saumier reprend les commandes de la direction hockey sur une base intérimaire, tandis que Norm MacMillan effectue un retour dans l’organisation en tant que président.

Est-ce que les partisans seront de retour au Centre Robert-Guertin en 2020? L’équipe se souhaite certainement une année plus facile, à tous les niveaux.