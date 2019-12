Une pétition pour la collecte du recyclage dans les entreprises

Dominique Tremblay, propriétaire du café Back to the Grind à Kapuskasing, a reçu cette semaine un conteneur pour les matières recyclables de son entreprise, plus d’un an et demi après en avoir fait initialement la demande. Elle espère que d’autres commerçants et propriétaires d’entreprises suivront son exemple.

Dominique Tremblay était déjà une adepte convaincue du recyclage à la maison, mais avant cette semaine, elle ne pouvait pas faire la même chose dans son café, faute de conteneur.

Lors de sa demande initiale pour en obtenir un, en 2018, elle a appris que la Ville n’était pas prête à desservir les entreprises pour le recyclage.

J’ai compris que c'était parce que ça implique beaucoup d’argent et que c’est un projet d’envergure. Dominique Tremblay, propriétaire du café Back to the Grind

Je sais que ça prend des camions différents pour les entreprises, et des gros conteneurs, donc ce n’est pas aussi simple que pour mettre ça en place pour les résidences , ajoute-t-elle.

Adepte du recyclage à la maison, Dominique Tremblay voulait faire de même dans son entreprise depuis plusieurs mois. Photo : Dominique Tremblay

Après plus d'un an et demi, elle a voulu relancer le débat et a créé une pétition en novembre. C’est important pour moi. On jette tellement… beaucoup plus dans une entreprise que dans une maison.

La réaction du public à la pétition a été positive , raconte la propriétaire du café, qui a reçu des signatures.

La démarche a permis des discussions constructives avec le service des travaux publics de la Municipalité.

Quelques jours après le lancement de sa pétition, elle a en effet été approchée par la Ville et a pu ainsi obtenir un conteneur cette semaine.

Ils voulaient que je comprenne que le processus est encore compliqué parce que nous n’avons pas d’usine de recyclage ici , explique Mme Tremblay. Une entreprise de Timmins ramasse le recyclage et fait le tri.

Un porte-parole de Kapuskasing a par ailleurs indiqué à CBC que la Ville a l’intention d’offrir bientôt le service de recyclage pour toutes les entreprises.

La Ville voulait aussi s’assurer que Dominique Tremblay veillerait à ce que seulement des matières recyclables se retrouvent dans son conteneur.

Si les gens jettent dans le recyclage des choses qui ne sont pas censées y être, alors cela crée un coût supplémentaire pour la Ville et c’est un problème que je peux tout à fait comprendre. Dominique Tremblay, propriétaire du café Back to the Grind

Dominique Tremblay a posé une chaîne et un cadenas pour s'assurer que personne ne jette de déchets dans son conteneur à recyclage. Photo : Dominique Tremblay

Dominique Tremblay affirme aussi que les propriétaires d’entreprises devraient approcher la Ville pour avoir la même discussion.

Si elle croit qu’il est important pour la municipalité d’élargir son programme de recyclage au-delà du secteur résidentiel, Dominique Tremblay soutient que les citoyens et les commerçants partagent la responsabilité d’y adhérer et de le respecter.

Encore du chemin à faire

Selon la directrice générale du Conseil de recyclage de l’Ontario, Jo-Anne St. Godard, les secteurs commercial, industriel et institutionnel produisent beaucoup plus de déchets recyclables que le secteur résidentiel, mais beaucoup n'ont pas accès à un service municipal de cueillette.

Le taux de recyclage en Ontario stagnerait, selon des experts. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

C’est en fait le problème numéro un ou l’un des problèmes les plus importants dans la province à l’heure actuelle , soutient-elle.

Pour que nous commencions à avoir un impact réel sur la réduction des déchets dans la province, nous devons vraiment nous pencher sur ce que nous produisons à l’extérieur de la maison dans les lieux où nous travaillons. Jo-Anne St. Godard, directrice générale du Conseil de recyclage de l’Ontario

Les entreprises et les institutions sont pour la plupart desservies par le secteur privé pour le recyclage et doivent en assumer les frais, explique-t-elle.