Augmentation soudaine du nombre de plaintes pour agression sexuelle dans le Grand Sudbury

Ces deux derniers mois, la coordonnatrice de la lutte contre agressions sexuelles, Stéphanie Duchene, a reçu une plainte via la plateforme en ligne presque tous les deux jours. L'été dernier, c'était une ou deux par mois.

On est nous-mêmes surpris. [...] Ça commence à monter! Stéphanie Duchene, coordonnatrice de la lutte contre les agressions sexuelles pour le Service de Police du Grand Sudbury

L'agente enquêteuse attribue une partie de cette hausse à une récente tournée d'information et de sensibilisation tenue dans des écoles et des hôpitaux de la municipalité.

Offrir une autre voie pour porter plainte

Mme Duchene estime que l'augmentation des plaintes n'est pas liée à une quelconque augmentation du nombre d'agressions. Elle croit plutôt que la plateforme électronique offre une option discrète aux victimes souhaitant dénoncer leur agresseur.

Jeudi, dans une publication sur les médias sociaux, le Service de Police du Grand Sudbury précisait que l’agression sexuelle constitue le crime le moins souvent rapporté aux forces de l'ordre.

Mireille Charlebois, agente de communication au Centre Victoria pour femme, qui lutte contre les violences faites aux femmes en Ontario, explique que les victimes ont souvent honte de dénoncer.

On a des voix internes qui vont nous dire que personne va nous croire, on va questionner ce qu’on faisait-là, si on a fait quelque pour que ça nous arrive Mireille Charlebois, agente de communication au Centre Victoria pour femme du Grand Sudbury

D’où l’importance, selon Mme Charlebois, de multiplier les méthodes permettant aux victimes de dénoncer leur agresseur.

Elle ajoute que d’offrir une plateforme en ligne est particulièrement en phase avec les besoins de la nouvelle génération.