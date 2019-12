Des récits de 2019 qui nous sortent de l’ordinaire

Sur les traces de Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury

Matthew Sabourin Photo : Radio-Canada

Matthew Sabourin est parti sur les traces de ses ancêtres au début de 2019, et une équipe de Radio-Canada l'a accompagné jusqu'au Québec. Découvrez ou redécouvrez comment ce jeune Métis manitobain apprend qu'il a comme ancêtres les grands-parents de Louis Riel, des gens dont le parcours sort réellement de l'ordinaire.

Devenir Charlotte Nolin, un parcours de combattante

Charlotte Nolin a aujourd'hui 67 ans et accompagne désormais des femmes dont elle a partagé la vie. Photo : Radio-Canada / Bertrand Savard

Naître femme dans un corps d'homme. Être enfant et voir ses origines autochtones dévalorisées. Devoir combattre ses identités avant de les accepter. Vivre de drogue et de violence avant de se ranger. Le parcours de Charlotte Nolin, femme, Autochtone, père et grand-mère, est celui d'une multiple renaissance.

Quand votre ferme vous rend malade

Alain Philippot, fermier à Saint-Claude au Manitoba, a souvent connu des périodes d’anxiété, qui reviennent lors de moments d’incertitude. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

La santé mentale des fermiers est un sujet tabou qu'Alain Philippot a abordé sans pudeur. C'est aussi un enjeu auxquel de plus en plus d'intervenants s'intéressent pour venir en aide aux agriculteurs.

Des envies de voyage?

Une des photos de Colin Rémillard prise à Carthagène. Photo : Colin Rémillard

Des Manitobains racontent des voyages qui les ont marqués, et qui peuvent vous faire rêver ou vous inspirer! Visitez avec eux la Colombie ou le Pérou; rendez-vous en Italie, au Japon ou en Écosse; ou encore faites le Chemin de Compostelle.

l'île des Islandais au Manitoba

Le premier phare de Gull Harbour a été bâti en 1898 avec l'essor de la pêche commerciale dans la région. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

S'il y a un lieu que l'on n'associe pas avec des phares, ce sont bien les Prairies canadiennes. C’est pourtant sur l’île d’Hecla, sur les rives du lac Winnipeg, au Manitoba, que se dressent depuis plus d’un siècle les phares de Gull Harbour. Un reportage qui s'inscrit dans une autre série à caractère touristique, cette fois pour découvrir le Manitoba.

Sur la piste des loups

Lorsqu’il part sur le terrain, Daniel Dupont ne se sépare jamais de son GPS. C’est grâce à cet appareil qu’il peut se repérer dans la forêt et retrouver les endroits où sont passés les loups. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Notre équipe a suivi le biologiste Daniel Dupont sur le terrain pour comprendre comment il s'y prend pour étudier la population de loups du Manitoba.