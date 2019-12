Québec n’abandonnera pas le F.-A.-Gauthier

Après plus d'un an en arrêt de service et près d’un an passé en cale sèche pour être réparé, le navire n'est toujours pas en mesure de reprendre la mer comme traversier entre Matane et la Côte-Nord.

Les moteurs doivent maintenant être démontés pour de nouveaux travaux et le ministère des Transports ne sait pas combien de temps ceux-ci prendront.

Malgré tout, François Bonnardel assure que son ministère n’abandonnera pas le F.-A.-Gauthier qui a coûté 170 millions de dollars aux Québécois.

Je ne peux pas prendre la décision de laisser le F.-A.-Gauthier sur les blocs et de le regarder pourrir. C’est impossible. Il faut aller au bout de ce bateau. Il faut trouver le problème et le ramener navigable.

Liaison aérienne

Le Saaremaa ainsi que le CTMA Vacancier vont assurer la liaison maritime entre les deux rives jusqu’au 20 janvier. Il est toujours impossible de savoir si le F.-A.-Gauthier sera réparé à temps pour reprendre le service de traverse maritime après cette date.

Par contre, François Bonnardel assure que le service de navettes aériennes entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles, déjà prévu pendant le temps des Fêtes, va demeurer en place tant et aussi longtemps que le F.-A.-Gauthier ne sera pas fonctionnel pour la traverse.

D’ailleurs, la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli a acheminé une lettre au ministre des Transports, lui suggérant de faire affaire avec les transporteurs qui desservent déjà l'aéroport de Mont-Joli au lieu de noliser des avions privés.

Pascan Aviation et Pal Airlines ont aussi signé cette lettre, en précisant que les sièges disponibles dans leurs avions seraient offerts en priorité à la Société des traversiers du Québec. De plus, des tarifs particuliers pourraient être accordés à la STQSociété des traversiers du Québec pour l'achat de billets groupés.

François Bonnardel a affirmé qu’il n’avait pas encore pris connaissance de cette lettre, mais qu’il la transmettrait à la STQSociété des traversiers du Québec pour étudier la proposition. D’ici là, la Société va continuer de noliser des avions pour assurer un horaire de vols stable aux usagers, ajoute François Bonnardel.

Vous comprenez que pour nous, c’est important de donner de la prévisibilité. Avec ces vols nolisés, on veut permettre aux gens d’avoir le choix entre plusieurs horaires qui sont précis dans le calendrier.