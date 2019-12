Le chemin Paugan est enfin rouvert à la circulation

Ce chemin relie notamment Low, Denholm et Poltimore, en Outaouais. Le gouvernement du Québec avait octroyé en septembre une aide financière de 883 588 $ pour reconstruire la chaussée du chemin Paugan sur une distance de 4,3 kilomètres, en plus de remplacer 14 ponceaux et glissières de sécurité.

Cette réouverture est un beau cadeau de Noël pour le maire de Denholm, qui a mené la bataille pendant deux ans et demi pour qu'elle se réalise.

Je me sens très soulagé pour l'ensemble de nos citoyens, mais je me sens aussi soulagé pour l'ensemble des citoyens des municipalités avoisinantes qui devaient aussi l'utiliser et qui devaient faire un détour par Wakefield, ce qui demandait un ajout d'environ 45 minutes à une heure dans leur temps de transport , a réagi Gaëtan Guindon.