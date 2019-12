L'heure de la retraite pour un professeur de musique inspirant

Un spectacle-surprise a été organisé par les élèves et les membres du personnel. Ça vient me chercher profondément, parce que les jeunes ont monté ça incognito. En plus, ils ont gardé un grand niveau de qualité et de discipline , a-t-il commenté après le spectacle.

Figure marquante du milieu de l'éducation à Val-d'Or, Denis Lamontagne part à la retraite avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi un peu d'émotion. Un petit pincement, un peu de nostalgie, mais à quelque part, j'ai d'autres projets en tête, ça fait que ça aussi ça m'aide à passer à l'heure de la retraite , souligne-t-il.

L'amour de la musique

Le nouveau retraité oeuvrait à l'école Ste-Marie depuis 19 ans. Il a aussi enseigné au secondaire et au Conservatoire au fil des années. Très impliqué auprès des autres professeurs de musique de Val-d'Or, de l'Orchestre symphonique régional et des projets d'harmonie, le Valdorien souhaite avoir légué son amour de la musique aux jeunes qu'il a croisés dans sa carrière.

Ce que j'ai aimé dans ma carrière et ce dont je suis fier, c'est que les jeunes avaient hâte de venir au cours de musique et c'était agréable lors des cours de musique. Denis Lamontagne

Lorsqu'ils partaient, souvent ils avaient eux autres aussi un petit pincement en disant "oh non, c'est pas déjà fini, quand est-ce qu'on se revoit?" , explique-t-il.

Une grosse perte

Pour la directrice de l'école Sainte-Marie, Nathalie Carré, il est clair que Denis Lamontagne laissera un souvenir impérissable à ses collègues de travail.

Il était important pour notre école et pour la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, où il a notamment ressuscité le programme d'harmonie au primaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour qui a su rendre la musique inspirante et aussi inspirer la curiosité de tous. C'est quelqu'un de très important qui nous quitte , a-t-elle commenté.

Denis Lamontagne a pu admirer le concert que lui avaient préparé ses élèves et collègues. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Érika Auger, une étudiante de 6e année, avait aussi un message bien senti pour ce professeur fort apprécié. J'ai eu M. Denis pendant sept ans et je l'ai vraiment aimé. Je suis vraiment reconnaissante pour toutes les notes et la musique qu'il nous a appris. Merci et bonne retraite M. Denis , a-t-elle lancé.

Notons enfin que Denis Lamontagne avait été honoré par la Ville de Val-d'Or en 2017, avec l'obtention du prix Hommage lors de la remise des Prix culturels.