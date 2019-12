De nouvelles accusations d'agression sexuelle contre un professeur de musique d'Ottawa

Déjà accusé plus tôt cette année d'avoir agressé sexuellement des enfants, un professeur de musique d'Ottawa fait maintenant face à une douzaine d'accusations supplémentaires impliquant six autres victimes.

En août, le Service de police d'Ottawa (SPO) a accusé Gerard Loehr, 57 ans, de cinq chefs d'agression sexuelle et de cinq chefs de contacts sexuels impliquant cinq enfants qui étaient ses élèves.

Les agressions présumées se seraient produites entre 2000 et 2003, lorsque M. Loehr enseignait la musique dans une école à l'ouest d'Ottawa ainsi qu'en privé à des étudiants qui venaient à son domicile.

Jeudi, le SPOService de police d'Ottawa a déposé de nouvelles accusations contre le suspect impliquant six autres victimes pour des incidents présumés entre 2000 et 2018. Il s'agit de six chefs d'accusation d'agression sexuelle et six autres chefs de contacts sexuels.

Les nouvelles victimes se sont manifestées après que la police eut annoncé les premières accusations au mois d'août. Elles étaient toutes sous sa tutelle et âgées de moins de 16 ans au moment des violences présumées, a indiqué la police.

M. Loehr est inscrit à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario depuis 2001. Il fait maintenant face à un total de 22 accusations impliquant 11 anciens étudiants.

L'unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants de la police d'Ottawa soupçonne qu'il pourrait y avoir plus de victimes.