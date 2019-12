Maison Gilles-Carle : les travaux débuteront après les Fêtes

Normalement, elle aurait dû être prête en juin dernier. Or, le nouvel échéancier prévoit que le chantier prendra fin au début du mois de mars et que les premiers usagers pourront être desservis à compter du printemps prochain.

Cette installation sera située dans l'ancienne Maison Notre-Dame du Saguenay, à Chicoutimi, qui accueillait auparavant des malades en phase terminale.

La Maison Gilles-Carle sera entre autres destinée aux proches aidants qui pourront aller y chercher du répit.

Les gens peuvent continuer à vaquer leurs occupations, avoir des loisirs, être capables de se distraire, entretenir leurs liens amicaux et tout ça. Donc c'est vraiment le besoin le plus important. Ça permet aux proches aidants de garder leur aidé avec eux à domicile le plus longtemps possible. Ce qu'on ne veut surtout pas c'est que les proches aidants ne puissent plus assumer leur rôle puis que les gens aillent dans le réseau de la santé , mentionne le directeur général de l'Appui pour les proches aidants d'aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Steeve Ménard.

M. Ménard ajoute qu'il n'est pas rare qu'un proche aidant ait besoin de soutien pour éviter de crouler sous la pression. Quand on est proche aidant, parfois, on peut être dépassé par les événements. Des fois, ce n'est pas un rôle qu'on a choisi. Des fois, ça arrive du jour au lendemain. Donc, c'est évident que, de pouvoir aller chercher du support, c'est très important pour un proche aidant , a-t-il ajouté.

La Maison Gilles-Carle offrira également de l'aide à des gens de 8 ans et plus présentant des troubles du spectre de l'autisme, des déficiences physiques ou intellectuelles ainsi qu'à des personnes âgées en perte d'autonomie.