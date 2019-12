10 personnes handicapées de moins de 50 ans encore hébergées en CHSLD au Bas-Saint-Laurent

Certaines personnes avec des limitations physiques et cognitives se retrouvent dans des CHSLD ou des résidences pour aînés, malgré leur jeune âge. Selon le Centre intégré de santé et de services de sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 10 personnes de moins de 50 ans sont actuellement hébergés en CHSLD au Bas-Saint-Laurent.

C'est le cas de Nicolas Murray qui s'est retrouvé dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski à 23 ans, à la suite d'un traumatisme crânien.

Il a séjourné pendant un an et demi dans une résidence pour aînés, à la suite de ce traumatisme crânien sévère qui a paralysé le côté gauche de son corps.

La période passée dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée demeure pour lui, un mauvais souvenir.

Honnêtement, c'est un vrai calvaire. Nicolas Murray

Il estime avoir dû être placé dans un foyer pour aînés par manque de ressources pour les personnes à limitations physiques et cognitives.

Pour ma réhabilitation, pour progresser, ce n'est vraiment pas adapté. Zéro, zéro. Nicolas Murray

Selon lui, ce passage en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée a nui à sa réhabilitation puisqu'il y était très peu actif.

Plusieurs personnes à limitations physiques ou cognitives de moins de 50 ans n'ont encore d'autres choix que de résider en CHSLD.

C'est Nicolas Murray lui-même qui a demandé à quitter la résidence pour aînés. Une équipe multidisciplinaire l'a alors aidé à concevoir un plan pour lui permettre de vivre de façon autonome, avec de l'aide à domicile.

Cela lui a également permis de reprendre des capacités physiques et cognitives.

Des appartements adaptés

À Rimouski, une ressource d'hébergement alternative, située dans les habitations de la Roseraie, a été mise en place par Coup de main à domicile en 2011 pour accueillir ce type de clientèle.

L'organisme offre 10 appartements pour les personnes avec une déficience physique lourde et a permis de sortir deux d'entre elles de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Marie-Claude Gasse, directrice générale de Coup de main à domicile, explique pourquoi cette ressource est mieux adaptée aux personnes avec ce type de limitations.

Ce qu'on a eu comme son de cloche, c'est que souvent ça les rend un peu plus malades. Ils sont dans des chambres où il y a des tournées obligatoires la nuit. Ils ont des voisins où ce sont des gens qui sont souvent en fin de vie, donc ils essaient de nouer des relations sociales et la personne décède , explique Mme Gasse.

Jean-Sébastien Soucy-Paquet a lui aussi séjouné dans une résidence pour aînés, mais habite maintenant dans un appartement pour les gens avec une déficience physique lourde. Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Jean-Sébastien Soucy-Paquet a séjourné dans une résidence pour personnes âgées avant de pouvoir se loger dans l'un des appartements aménagé par Coup de main à domicile. Il peut y recevoir des soins 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Point de vue accessibilité, disons que c'est moins dur, si on peut dire, de, excuse les mots ici, de se botter le derrière pour sortir, vu que l'accès est plus simple. Jean-Sébastien Soucy-Paquet

Les personnes avec des limitations physiques ou cognitives sont toutefois loin de toutes avoir la chance de résider dans un tel appartement adapté.

Des appartements comme ceux de Coup de main à domicile permettent aux personnes avec une déficience physique lourde de rester autonome plus longtemps. Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Un homme d'une quarantaine d'années qui vit en CHSLD a d'ailleurs rencontré des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux à Québec plus tôt cette semaine pour leur demander de mettre en place plus de ressources pour éviter ce genre de situation.

D'après les informations d'Édith Drouin