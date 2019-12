Les articles d'ICI Mauricie—Centre-du-Québec les plus lus en 2019

L'année 2019 a été riche en actualité dans la région et certaines nouvelles se sont démarquées auprès des internautes. Voici les articles qui ont marqué l'année sur le site d'ICI Mauricie—Centre-du-Québec.

Un ultime don avant de mourir

Marcel Boucher est la première personne en Mauricie qui a donné ses organes après avoir reçu l'aide médicale à mourir. Photo : Radio-Canada

Faire un don d'organes quand on reçoit l'aide médicale à mourir, c'est possible et le Shawiniganais Marcel Boucher voulait que tout le monde le sache. Quelques heures avant de mourir, il s'est confié à Radio-Canada. LIRE LA SUITE >>

Plus de peur que de mal après l'effondrement d'un toit à Trois-Rivières

Le toit du Kenny U-Pull, à Trois-Rivières, s'est effondré. Photo : Jean-François Fortier

De nombreux toits se sont effondrés l'hiver dernier en raison de l'accumulation de neige et de glace. LIRE LA SUITE >>

Lock-out à l’ABI : pourquoi les travailleurs ont-ils dit non?

Le lock-out à l'ABI a duré environ 18 mois. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a obtenu copie de documents, dont le protocole de retour au travail proposé par l'employeur, qui permettent de mieux comprendre le rejet massif de l'offre patronale par les syndiqués de l'Aluminerie de Bécancour inc. LIRE LA SUITE >>

La marina s’effondre à nouveau à Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Un glissement de terrain est survenu à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Un glissement de terrain s'est produit à la marina de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, au Centre-du-Québec , à l'endroit même où un événement similaire avait eu lieu en 2008.LIRE LA SUITE >>

Zoo de Saint-Édouard : les détails de l’enquête de la SPCA dévoilés

La SPCA Montréal a débuté une perquisition au Zoo de Saint-Édouard en mai 2019. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des animaux qui manquent d’eau ou de nourriture, d’autres qui sont malades et ne sont pas soignés, des installations insalubres et dangereuses : voilà ce que l'on trouve dans la dénonciation qui a mené à l’arrestation du propriétaire du Zoo de Saint-Édouard pour cruauté et négligence envers les animaux. LIRE LA SUITE >>

Percer le mystère du syndrome de la fatigue chronique

Marie-France Barry est atteinte d'encéphalomyélite myalgique. Photo : Radio-Canada / Francois Genest

Marie-France Barry, 50 ans, est atteinte d’encéphalomyélite myalgique, aussi appelée syndrome de fatigue chronique. La maladie cloue au lit les personnes touchées, qui sont envahies d’un malaise généralisé. Sa sœur jumelle, en pleine santé, et elle pourraient détenir la clé de ce mystère. LIRE LA SUITE >>

Noyade dans la rivière Batiscan : la victime est un militaire de Valcartier

Un hélicoptère a survolé la rivière Batiscan pour participer aux recherches, samedi. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

L'homme qui s'est noyé dans la rivière Batiscan, en Mauricie, est Patrick Bouchard, père de trois jeunes enfants et militaire à la base de Valcartier. LIRE LA SUITE >>

Pourquoi Jonathan Bettez n’a-t-il pas passé le test du polygraphe?

Jonathan Bettez a été acquitté de toutes les accusations en matière de pornographie juvénile qui pesaient contre lui. Photo : Radio-Canada

Les échanges entre Jonathan Bettez et la Sûreté du Québec démontrent que tout semblait en place, en 2007, pour qu’il se soumette au test du polygraphe, mais la veille de l’examen, un désaccord serait survenu entre les deux parties. LIRE LA SUITE >>

« Je trouve ça vraiment très difficile ce qui se passe actuellement », dit Fred Pellerin

Le conteur s'est confié lors de la remise de son diplôme honorifique au Cégep de Shawinigan. Photo : Radio-Canada

Fred Pellerin s’est confié sur les liens qui se sont détériorés avec la Municipalité et le climat difficile qui règne dans son village depuis quelque temps. LIRE LA SUITE >>

Un visiteur poursuit le Village québécois d'antan pour 300 000 $

Un résident de Québec s'est blessé en sortant de la maison hantée en octobre 2016. Photo : Radio-Canada

Un résident de Québec réclame près de 300 000 $ au Village québécois d'antan de Drummondville après s'être blessé en sortant d'une maison hantée. LIRE LA SUITE >>

Bébé à l'école : la situation d'une étudiante du Collège Laflèche fait réagir

Le témoignage de l'étudiante a soulevé l'indignation sur les réseaux sociaux. Photo : iStock / tatyana_tomsickova

Une étudiante du Collège Laflèche, nouvellement maman, affirme s'être fait demander de ne pas revenir à ses examens de mi-session avec LIRE LA SUITE >>

Une femme de Trois-Rivières voit son chien se faire dévorer par des coyotes

La chienne Bella Photo : Facebook / Joannie Lafreniere

Une résidente du secteur Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières a assisté, impuissante, à une scène d’horreur : elle a vu quatre coyotes s’en prendre à son chien dans sa cour arrière. LIRE LA SUITE >>