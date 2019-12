Un quart-arrière vedette joint les rangs du Rouge et Or

Le joueur par excellence du circuit collégial de football division 1, le quart-arrière Arnaud Desjardins, joint les rangs du Rouge et Or de l’Université Laval.

L’un des joueurs les plus convoités, cet hiver, par les équipes de football universitaire de partout au pays, le pivot des Spartiates du cégep du Vieux-Montréal a confirmé sa décision aux entraîneurs du Rouge et Or, en fin de journée, jeudi.

Je crois avoir pris la meilleure décision pour moi autant au plan académique que sportif. Je me joins à un programme avec une riche histoire et une tradition gagnante , a-t-il expliqué lorsque contacté par Radio-Canada.

Venu à Québec assister au match du 20 octobre entre le Rouge et Or et les Carabins, où une foule record de 19 381 personnes avaient pris place au stade Telus, Arnaud Desjardins a pu constater lui-même l’atmosphère complètement folle qui règne lors des matchs à l'Université Laval.

Les amateurs ont l’air d’être vraiment passionnés , fait remarquer celui qui a également songé à joindre les rangs des Carabins de l’Université de Montréal et des Mustangs de l’Université Western.

Revenu à l'Université Laval pour une visite officielle il y a un mois, l’athlète de 1m93 a rapidement connecté avec les entraîneurs du Rouge et Or.

Une saine compétition avec Bolduc

Originaire de Montréal, Desjardins quitte donc sa ville natale dès les prochaines semaines puisqu’il entamera ses études en droit en janvier à l’Université Laval.

C’est sûr que ça va être un ajustement, mais ça ne me dérangeait pas de quitter de Montréal. Ça va vite. Je suis déjà en train de regarder pour un appartement.

Auteur de 33 passes de touchés, un record, contre seulement deux interceptions, cet automne, dans l’uniforme des Spartiates, le quart-arrière était au centre d’une offensive exceptionnellement talentueuse au Vieux-Montréal, cette saison.

Il sera à nouveau entouré de talent avec le Rouge et Or, mais le poste de partant est loin d’être acquis.

Les vétérans quarts-arrière Samuel Chénard et David Pelletier ont tous deux accroché leurs épaulettes, mais Thomas Bolduc, qui s’est emparé du poste de partant au cours de sa saison recrue, cet automne, a encore quatre saisons d’admissibilité avec l’équipe devant lui.

Je suis un joueur super compétitif. C’est ce que je recherchais , explique Arnaud Desjardins, conscient de la saine bataille pour le poste de partant qui se dessine entre Bolduc et lui. Je pense qu’on va tous deux se pousser à devenir meilleurs.

Fait rare, aucun ancien coéquipier du quart-arrière chez les Spartiates ne porte actuellement les couleurs du Rouge et Or. Peut-être qu’il va y en avoir d’autres de ma cohorte qui vont me suivre , lance-t-il toutefois.