Le hall d'entrée de l'hôpital de Chicoutimi réaménagé pour 340 000 $

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean, les travaux s’étaleront sur une période de huit semaines.

Les usagers ainsi que les visiteurs devront circuler par l’entrée du secteur des prélèvements, qui deviendra l’entrée principale temporaire pour la durée des travaux. Cette entrée est accessible par la rue Saint-Vallier.

Le projet de réaménagement du hall de l’entrée de l’hôpital de Chicoutimi vise premièrement à assurer un meilleur confort des usagers et du personnel dans l’entrée parce que les portes ont plusieurs années. On va les changer parce qu’en ce moment, il y a de grands courants d’air qui se produisent. Surtout l’hiver, il faut très froid dans le hall d’entrée. Donc, on change les portes carrément pour ça. Puis également, on va réaménager les bureaux d’accueil, dans une mesure d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on va abaisser les comptoirs d’accueil.

Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS