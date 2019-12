Ouverture des patinoires à Sherbrooke

Des 29 parcs où l'ont retrouvent des patinoires à Sherbrooke, 14 sont accessibles, dont celles du parc Gilles-Charland à Fleurimont, du parc Central à Rock Forest et du parc du Domaine-Howard.

Le conseiller municipal Vincent Boutin invite les gens à aller sur le site web de la Ville de Sherbrooke, sur les cartes interactives pour voir quelles patinoires sont ouvertes.

Vincent Boutin, président du comité du sports et du plein air et conseiller municipal à la Ville de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Les autres surfaces glacées extérieures devraient ouvrir progressivement au cours des prochains jours.

Lundi on se demandait si on allait avoir un Noël vert et finalement aujourd'hui, on annonce qu'on ouvre les patinoires , lance sourire aux lèvres le président du comité du sport et du plein air à la ville, Vincent Boutin.

La patinoire Bleu blanc bouge du parc Alfred-Élie-Dufresne est pour sa part ouverte depuis deux semaines.